Alcalde responde con señalamientos a protestas de Antorcha Yo voy a atender a los que sean de mi municipio y en segundo les voy a explicar, Sergio lo que tiene es que está molesto porque está pidiendo 500 viviendas por año, yo apenas logre 150 para mi municipio: Domingo Rodríguez Tanlajas, SLP.- Este domingo, integrantes del grupo Antorcha campesina se manifestaron frente a la presidencia municipal en demanda de solución a sus peticiones previamente presentadas al alcalde Domingo Rodríguez Martell el cual al final dijo no cederá a sus peticiones mientras no se encuentren dentro del consejo, previamente priorizadas por la comunidad. El arribo de los antorchistas encabezados por Sergio Cruz Reyes dio inicio desde las 10:00 aproximadamente cuando acompañado de aproximadamente 50 miembros de la organización más, comenzaron a dar a conocer el motivo de su presencia frente al palacio municipal, señalando dentro de su discurso que estas acciones se realizan como una medida de presión pacifica al no recibir respuesta favorable de parte del presidente e invitando a quienes así lo quisieran, a unirse a su causa Fue así como durante un tiempo estuvieron cuando vieron entrar a la alcaldía al presidente Domingo Rodríguez Martell quien desde lejos saludo al líder de los antorchistas quienes siguieron con su discurso hasta que se les preguntó a los asistentes "acaba de llegar el presidente ¿cómo ven entramos de una vez para ver que nos dice?, ustedes deciden compañeros ya estamos aquí, nada perdemos con preguntar y ver si nos atiende" señaló al tiempo que los presentes asentían. Acto seguido entraron hasta el recinto en donde el alcalde los recibió de manera amable y presentaron su solicitud de solución al edil quien respondió "primero quienes no son de Tanlajas, yo voy a atender a los que sean de mi municipio y en segundo les voy a explicar, Sergio lo que tiene es que está molesto porque está pidiendo 500 viviendas por año, yo apenas logre 150 para mi municipio, pide que se le dé todo para el pago de renta de la universidad, que les compre el terreno para la construcción de la universidad y una serie de demandas para él" dijo el edil además de aclarar que al regirse bajo el principio de empoderamiento comunitario, las obras deben de ser aprobadas mediante la comunidad y posteriormente por el consejo. Esto generó que los presentes presentaran sus inconformidades como los habitantes de San Nicolás que señalaban la falta de agua y otras comunidades con demandas de láminas y otras acciones, a lo cual el edil daba respuesta de las obras emprendidas durante su primer año de gobierno en cada lugar, interviniendo nuevamente los líderes para solicitar se diera una respuesta a las peticiones presentadas en vivienda, despensas, maíz, transporte para traslado a la capital del estado entre otras, respondiendo el edil nuevamente que esto se debe de llevar a cabo dentro de las normativas por lo que al considerarlo una respuesta negativa los antorchistas salieron del lugar. En las afueras nuevamente molestos señalaron que estas acciones de presión no terminan con dicha negativa por lo que se pondrán de acuerdo para tomar nuevas medidas de presión en contra del edil.