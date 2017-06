Alumnos de primaria de La Calera violaron a niña A pesar que el hecho lo denunció su madre ante la dirección no se ha hecho nada al respecto. Una mujer de ejido Álvaro Obregón conocido como La Calera, denunció que su hija de escasos ocho años de edad, fue violada por niños de quinto grado en la hora del recreo dentro de las instalaciones de la escuela primaria Francisco González Bocanegra y que a pesar que el hecho lo denunció ante la dirección no se ha hecho nada al respecto. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ESCRITO ELABORADO POR la madre de la menor donde denuncia los hechos y pide justicia a las autoridades Un vecino de La Calera quien pidió omitir su nombre, al enterarse de lo sucedido y ver que no se hacía nada, le pidió a la mamá de la niña le escribiera de su puño la denuncia de los hechos en una hoja para que fuera dada a conocer y se actúe de inmediato por tal motivo, este lunes en la Plaza Principal entregó a Zunoticia la queja. “Desorden de violadores en escuela Francisco González Vocanegra (Sic.) sucedió que me violaron a mi hija a la edad de 8 años unos chamacos del quinto grado a la hora del recreo” denunció. En su denuncia acusó que los presuntos alumnos responsables son hijos de personas de la comunidad como Moisés Aguilar Hernández y de Cristal Hernández. “Yo soy una madre soltera muy umilde (Sic.) y no tengo ningún apoyo de las autoridades ni el director de la escuela ni el comité de padres es por eso acudo a quien corresponda y se aga (Sic.) justicia por esos hechos” escribió la mujer de su puño. Y es que señalan que los hechos fueron dados a conocer al director pero no ha actuado y también se notificó a la mesa directiva de la Sociedad de Padres de Familia pero tampoco han hecho nada. El vecino de La Calera que denunció ante Zunoticia los hechos informó que la mujer y su hija viven a inmediaciones de una antena de grandes dimensiones, y que la abuelita de la menor de nombre Herminia Martínez Morales tiene miedo a la comunidad por denunciar los hechos pero le duele lo que le sucedió a su nieta porque la causaron lesiones en su cuerpo. Expresó que la mamá de la menor tiene dos años radicando en el ejido, es muy humilde y tiene miedo de denunciar los hechos, de dirigirse ante la Procuraduría, la URSEHN o el SMDIF a pesar de las lesiones que le causaron a su hija es por ello que él decidió darlo a conocer para que se actúe. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alumnos toman clases en biblioteca ante falta de aula Acusan a Patricia Olguín de querer invadir la 2 de Enero Maestros de COBACH se manifiestan durante curso Enrique Flores y Oscar Bautista piden licencia al Congreso Municipio comenzó con labores de limpia del río