Acusan a Patricia Olguín de querer invadir la 2 de Enero Patricia Olguín Porto colaboradora de la dirigente del fraccionamiento Buenos Aires Irma Cardoza, fue acusada por vecinos, de haber intentado apoderarse la semana pasada, de dos terrenos en la colonia irregular 2 de Enero. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios JOSÉ LÓPEZ Y MAGDALENA Gutiérrez pidieron presencia policiaca en la colonia 2 de Enero Este lunes por la mañana, en el Homenaje en la Plaza Principal, arribó José Daniel López Santiago dirigente en la colonia 2 de Enero acompañado de varios vecinos para denunciar esos hechos. Hace unas semanas atrás explicó, Olguín Porto tomó en posesión varios predios con escrituras en el fraccionamiento El 21 contiguo a la colonia, los cuales limpiaron y pese a que denunciaron esa situación a la Policía Municipal para que acudiera, nunca llegaron. Aclaró que lo que ella haga en El 21 no le afecta pero lo que sí, es que la semana pasada Olguín Porto metió gente a la 2 de Enero bajo la excusa de que trae gente con mucha necesidad a quienes les promete regalarles un terreno. “Pero según información que me han dado, ella los está vendiendo hasta en 15 mil pesos por terreno y hago un llamado a las personas que tienen terrenos en la colonia 2 de Enero que se presenten” agregó. López Santiago expresó que el día en que pretendieron invadirles la colonia, encaró a Patricia Olguín quien afirmó que tenía el respaldo del asesor del Ayuntamiento Víctor Manuel Palomares Tejeda para cometer esos ilícitos. Acusó que Olguín Porto tiene varias demandas penales en contra por vender terrenos que no eran de su propiedad en el Fraccionamiento El 21, en el fraccionamiento Buenos Aires y en predios de El Carmen 2. Magdalena Gutiérrez del comité de obras pidió al Municipio realice rondines de vigilancia en el sector para evitar confrontaciones que deriven en lesionados entre la gente de Patricia Olguín y de la 2 de Enero. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alumnos toman clases en biblioteca ante falta de aula Alumnos de primaria de La Calera violaron a niña Maestros de COBACH se manifiestan durante curso Enrique Flores y Oscar Bautista piden licencia al Congreso Municipio comenzó con labores de limpia del río