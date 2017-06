Enrique Flores y Oscar Bautista piden licencia al Congreso “Con responsabilidad anuncio que hoy pido licencia a mi cargo como Diputado Local con el único fin de aclarar y afrentar responsablemente todos los señalamientos que a mi persona se han hecho; estoy convencido que no existe ningún ilícito cometido por mi persona”, declaró en rueda de prensa el Diputado Enrique Flores. Ciudad Valles, S.L.P.- De manera sorpresiva al mediodía de este lunes, los legisladores Enrique Flores Flores y Oscar Bautista Villegas, hicieron público en ruedas de prensa por separado, que pedirían licencia a sus cargos como legisladores por tiempo indefinido, esto para enfrentar los señalamientos sobre la presunta red de corrupción que existe dentro del Congreso para el “blanqueo” de cuentas públicas, la cual salió a la luz mediante un video, y la denuncia presentada ante la Procuraduría de Justicia por el Presidente Municipal de Ébano Crispín Ordaz Trujillo. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios La mañana de este lunes los legisladores Enrique Flores y Oscar Bautista, pidieron licencia al cargo de Diputados. El primero en informar de su licencia fue el ex panista Enrique Flores, quien en rueda de prensa señaló, “con responsabilidad anuncio que hoy pido licencia a mi cargo como Diputado Local con el único fin de aclarar y afrentar responsablemente todos los señalamientos que a mi persona se han hecho; estoy convencido que no existe ningún ilícito cometido por mi persona”. Por otro lado dijo lamentar el escarnio público que genero la publicación del video, que calificó de ilegal, a sus compañeros legisladores, dando también una disculpa a estos, de quienes dijo son personas comprometidas con el trabajo legislativo, además de que la plática con Ordaz fue solo un dialogo donde le dijo solo lo que quería escuchar, siendo este un error del que tiene que hacerse responsable. Minutos después alrededor de las 12:45 horas, también en rueda de prensa y acompañado por los legisladores, Martha Orta, Rebeca Terán, Fernando Chávez, Gerardo Limón, Gerardo Serrano y Ricardo García Melo, Oscar Bautista Villegas, anunció que también solicitaba renuncia por tiempo indefinido a su cargo de diputado, además de acusar directamente a una diputada panista como la autora del “show”, en venganza por no ceder a limpiar las cuentas públicas de los alcaldes panistas y pidió al Congreso del Estado la creación de una Comisión Especial que investigue los hechos y consideró que también debe solicitar licencia Josefina Salazar, “No tenemos responsabilidad alguna sobre el video, y en un ejercicio meramente personal, solicitaré licencia por tiempo indefinido a la responsabilidad del 10 Distrito Electoral; lo hago para coadyuvar al esclarecimiento de los hechos donde se vierten presunciones contra mi persona, pero sin pruebas fehacientes”, “a ningún ayuntamiento se le quitó observación alguna, el pleito era quitarle a los presidentes municipales del partido de la Diputada Josefina Salazar Báez, hoy yo me voy consiente de que lo que estoy haciendo es una gran responsabilidad que asumo y que además con ello vamos a permitir que quienes tengan que pedir licencia lo hagan, en relación a la diputada Josefina Salazar”, señaló. Enfatizando que lamenta que la sociedad haya linchado a los diputados sin haber tenido primero la intervención de una autoridad que esclareciera lo ocurrido. Por su parte el Procurador de Justicia en el Estado, Federico Garza Herrera, señalo que la licencia presentada por Enrique Flores, no cambia en nada la investigación que se está siguiendo por la denuncia presentada por Ordaz Trujillo, la cual dijo se encuentra en el periodo de integración de la carpeta, incluso agentes ministeriales ya realizaron algunas indagatorias solicitadas por el agente del ministerio público que lleva el caso. Enfatizó que la investigación llegara hasta sus últimas consecuencias, y si concluida esta arroja alguna responsabilidad de parte de algún legislador se hará lo que corresponda, y si hay que solicitar un desafuero se solicitara, pero por lo pronto a quien le resulte comparecencia tendrá que comparecer. Por último explicó que, aunque el legislador continúa contando con fuero, está sujeto a investigación y esta continuara porque nadie está por encima de la ley. Por su parte el Diputado J. Guadalupe Torres Sánchez, informó hoy en un comunicado de prensa, que en aras de que la legitimidad y credibilidad del Congreso del Estado queden más allá de toda duda, y a pesar de haber sido exculpado por quien reveló la supuesta existencia de favores indebidos en el Poder Legislativo, habrá de solicitar licencia a su cargo como legislador por tiempo indefinido. “Vengo a informar a la opinión pública que he presentado al Congreso del Estado la solicitud de licencia al cargo de diputado, durante el tiempo que sea necesario para que las autoridades competentes realicen las investigaciones sobre el tema del video del diputado Enrique Flores, cuyo contenido es conocido de todos”. “Tan convencido estoy de mi inocencia y de que se cometió una injusticia al mencionar mi nombre en la conversación de todas conocida que hoy me pongo a disposición de las autoridades para las investigaciones conducentes”, sostuvo el legislador. “Estoy convencido de que la licencia al cargo es una decisión correcta y necesaria para contribuir al esclarecimiento de los hechos, en los que se me mencionó de manera irresponsable e indebida como así lo ha reconocido y expresado claramente el propio diputado Flores”, expuso Guadalupe Torres. Reiteró además que en todo momento se ha manifestado dispuesto a que se deslinden responsabilidades. "Tan es así que fui el primero en acudir ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a solicitar que se realizaran las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades", dijo.