"Importante la participación ciudadana para combatir el dengue, zika y chikungunya": BOL Las acciones de prevención son muy sencillas como descacharrizar, tapar los recipientes de agua, permitir el acceso a las personas que colocan el abate y fumigar en los hogares. Como parte de la reunión regional de la Red de Potosina de Municipios por la Salud de la que fue sede Tamazunchale, los municipios participantes compartieron las actividades y acciones de prevención que se realizan para combatir las enfermedades contraídas por vectores, con la finalidad de compartir estrategias que ayuden a disminuir los casos de Dengue, Zika y Chikungunya en la población. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios En su participación como anfitrión de la reunión regional de la Red de Potosina de Municipios por la Salud, el Presidente Municipal de Tamazunchale, Baldemar Orta López, expuso las acciones y campañas que se realizan en el municipio con la finalidad de controlar al zancudo transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya, destacando la importancia de la participación de la ciudadanía para combatir, por medio de las actividades de prevención, al mosquito aedes aegypti. "En el combate al Dengue, Zika y Chikungunya estamos participando los tres órdenes de gobierno, incrementando la consciencia pública y proponiendo acciones comunitarias, es importantísimo involucrar a la ciudadanía porque por más esfuerzos que hagamos como gobierno, si no tenemos la participación de la ciudadanía va a ser muy complicado, y las acciones de prevención son muy sencillas como descacharrizar, tapar los recipientes de agua, permitir el acceso a las personas que colocan el abate y fumigan en los hogares, entre otras acciones que son muy sencillas tal vez, pero también muy importantes", manifestó Baldemar Orta López. Actualmente el municipio de Tamazunchale se encuentra en el proceso de municipio activo al desarrollar un programa de trabajo con enfoque a temas de salud pública de acuerdo al diagnóstico de salud del municipio a través de un taller intersectorial, teniendo como problemática, entre otras, enfermedades transmitidas por vectores, cuyo reto principal es la prevención para el control de Dengue, Zika y Chikungunya. En lo que va del 2017 y desde el 2014 en el municipio de Tamazunchale no se han presentado pacientes con dengue hemorrágico, sin embargo se han presentado 10 casos de dengue no grave en 2017, mientras que en 2016 se presentaron ocho casos de zika y en 2017 se han reportado doce pacientes con la enfermedad y ningún contagio de chikungunya.