Primera Reunión Regional de la Red Potosina de Municipios por la Salud De acuerdo a la situación epidemiológica en el estado según la Secretaría de Salud se han detectado 32 casos de dengue, 25 casos de zika de estos 17 son en embarazadas De acuerdo a la situación epidemiológica que se está presentando en este año, asegura directora general de la Secretaría de Salud en el Estado, el Gobernador da indicaciones para que se invite a todos los presidentes de la región, porque las enfermedades transmitidas por vector se están ubicando y posicionando como una parte importante del censo que se tiene que realizar, afirmando que se han detectado 32 casos de dengue, 25 casos de zika de estos 17 son en embarazadas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Secretaría de Salud del estado pide a ciudadanía apoyo para combatir la proliferación del mosquito. En una rueda de prensa el día de ayer donde estuvo presente la doctora Mónica Liliana Rangel, directora general de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, el Presidente Municipal Baldemar Orta López, la diputada Guillermina Morquecho pazzi, el diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Alcaldesa de Aquismón y dirigente de la red de presidentes municipales de salud y demás personalidades de salud, la titular de salud en el Estado reiteró “para esta situación epidemiológica que se está presentando para este año en el país, nos obliga definitivamente a venir a este lugar y poder invitar a todos los presidentes de la región, porque las enfermedades transmitidas por el vector se están ubicando y posicionando como una parte importante del censo que tenemos que realizar, es por esta razón que el Gobernador nos da esta indicación”. Añadió “el mosco transmisor del dengue que hemos estado trabajando por muchos años en el estado también se ha ido adaptando, inclusive que ahora no simplemente transmite dengue, sino también trasmite zika, trasmite chikungunya, y estas enfermedades nos obligan a tener que tomar acciones de manera decidida, una de las acciones que se está impulsando a través de la red de municipios por la salud es precisamente de que cada Ayuntamiento esté realizando por lo menos una vez al mes acciones de saneamiento básico”. Argumentó “el panorama epidemiológico que estamos observando éste año es sobre todo el posicionamiento del zika, en el sentido de que es un virus nuevo que se está introduciendo al país, como al estado, donde los primeros casos se detectaron el año pasado, pero se ha identificado y debidamente comprobado la relación directa entre la infección del virus del zika con malformaciones en los bebes, de ahí la importancia, de que tenemos que hacer una serie de acciones que va desde la capacitación de nuestros médicos que ya se han estado haciendo, la detección oportuna y temprana sobre todo en embarazadas y las acciones de saneamiento básico en nuestra sociedad”. Remarcó “por lo que lanzamos una solicitud de apoyo a toda la ciudadanía para poder mantener nuestros patios limpios para que podamos tener nuestras azoteas limpias, desde poder desyerbar y quitar y sacar todos los cacharros, y apoyar a nuestras autoridades que están haciendo una labor muy importante para que no se siga proliferando el mosco, ya que sin el apoyo de la sociedad no podríamos hacer nada”. Señaló “tenemos 32 casos de dengue, 25 casos de zika de estos 17 son en embarazadas, y no hemos identificado casos de chikungunya para este año, los municipios de mayor riesgo son Tamazunchale, Valles, Tamuín, Ébano, Matlapa, San Martin y Axtla son donde se registra el mayor número de casos y de ahí se va a la Zona Media que sería Ríoverde y Cerritos”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sentido homenaje para el profesor Eduardo Trejo “Importante la participación ciudadana para combatir el dengue, zika y chikungunya”: BOL Construirán nueva clínica del ISSSTE: CJSS 650 familias vulnerables recibieron apoyos por parte de Protección Civil Aún falta mayor capacidad de atención en lugares turísticos