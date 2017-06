Reordenarán a comerciantes La presidente municipal, Teresa Flores, ofreció todo el respaldo de su gobierno ya que el servicio que ofrecen contribuye al movimiento de la economía en el municipio. Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Comerciantes llevarán a cabo un reordenamiento en el tianguis que se desarrolla todos los viernes. Atlapexco, Hgo.- Como parte de las acciones para tener una mejor organización en los comerciantes, se prevé su reordenamiento en la plaza donde todos los viernes se desarrolla el tradicional tianguis.

Lo anterior fue anunciado el día de ayer en donde los mercaderes sostuvieron una reunión con la alcaldesa, Teresa Flores, junto con integrantes de la Asociación de Comerciantes.

De esa forma los comerciantes hicieron saber la serie de irregularidades que se han venido presentando y que en ocasiones se suscitan discusiones entre los vendedores de los diferentes giros comerciales.

Por ello se tiene contemplado un reordenamiento para mantener libre los pasillos así como mantener una vialidad libre en los alrededores para evitar congestionamientos; del mismo modo se podría establecer un padrón de los comerciantes, tanto locales como foráneos, para evitar la venta de los espacios públicos. Asimismo, se establecerán las medidas de los espacios, que serán de acorde al giro del comercio, ya que los comerciantes denunciaron que algunos de sus compañeros tienen varios metros lineales sin ocuparlos correctamente, ya que lo máximo que pueden tener son seis. En ese contexto, dieron a conocer que no permitirán la instalación de vendedores que no sean del municipio en la explanada del tianguis durante la semana, ya que sólo les permitirán los días viernes. COMERCIANTES DENUNCIAN MALA ATENCIÓN DE EMPLEADOS Por otro lado, los comerciantes dieron a conocer una serie de irregularidades en la atención que ofrecen algunos funcionarios, ya que el área de baños se encuentra muy sucia, además que no hay agua suficiente para satisfacer la demanda, sin olvidar también los problemas viales que se presentan y que personal de Tránsito no lleva a cabo su trabajo. Externaron también que personal de Limpias en ocasiones no realizan correctamente su trabajo, además que pidieron una mayor presencia policiaca. TERESA FLORES REFRENDA APOYO A COMERCIANTES Teresa Flores, al hacer uso de la palabra, primeramente agradeció la presencia de los comerciantes y les pidió una disculpa por no estar en una reunión previa, pero puntualizó que las políticas de su administración son de beneficiar a productores y vendedores del municipio, ya que son una prioridad para el comercio. Aseguró tener el compromiso de proteger a los comerciantes del municipio y al mismo tiempo manifestó que existe un compromiso compartido, "por un lado ustedes ofrecen un servicio a la gente de la mejor manera, ya que el comercio es una forma de mover la economía en el municipio, pero tienen que cumplir con algunas reglas y leyes establecidas como es el cobro de piso y de baños, mismo que contribuye al municipio, pero los dotamos de servicios como el de limpias". Es por ello, que algunas de las peticiones de apoyo que hicieron llegar los mercaderes ya se encuentran programadas para su ejecución, mientras que otras ya se están realizando. La alcaldesa indicó que dará respuesta a las peticiones que le hagan llegar, ya que para su gobierno será importante atender a todos los sectores, pero también solicitó a los asistentes un mejor ordenamiento para evitar problemas en el futuro. Finalmente, al término de la reunión se levantó un acta de acuerdo y los comerciantes agradecieron a la presidente municipal por su asistencia, además de las acciones que ha empezado a realizar a favor del comercio como la instalación de lámparas, la colocación de unos lavadores y en breve se instalarán tomas de agua así como el engravado.