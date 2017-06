Unidad del PAN es simulada: Regidora Amus Martínez, no ha buscado a los grupos al interior del partido para trabajar en unidad. Diana Torres, regidora de extracción panista, fue cuestionada respecto el trabajo que ha venido realizando el Comité Directivo Municipal del PAN, mencionando que se ha visto muy poca actividad, así como también reveló que se ha excluido a los regidores y grupos al interior del partido, y no se está trabajando la “unidad” como se ha venido pregonando. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Diana Torres Lázaro, regidora de extracción panista, reconoció que el PAN está dividido y los han excluido. “Están demasiado pasivos la verdad, ya tiene rato que me habló el presidente del partido para tener una reunión, e inclusive lo estuve esperando en las oficinas que tenemos de los regidores y no se apareció, desconozco si tienen un tipo de actividad” señaló la regidora. Al mencionarle si se les ha excluido de los trabajos partidarios, respondió, -“Desconozco totalmente, nosotros tratamos varias veces de acercarnos con el presidente del partido para ver qué plan de trabajo traía, pero pues le marcamos y manda a buzón y no sé, nunca está disponible, en ningún momento, el divisionismo está muy marcado y la verdad no se entiende, porque desde el principio Amús era parte del equipo de nosotros y radicalmente se fue a otro grupo”. Torres Lázaro, sostuvo que no se está trabajando en la unidad como se ha venido diciendo, -“El pertenece al grupo de panistas de la gente de San Martín y nosotros pues somos de Tamazunchale, hemos tratado e inclusive antes de que se hiciera todo lo de los comités municipales, el mismo Javier Azuara vino con nosotros y dijo que quería trabajar con todos los grupos y estuvimos en acuerdo, para poder lograr la unidad en el partido y poder levantarlo porque realmente en la contienda pasada Acción Nacional levantó muchísimo y ahora desafortunadamente estamos viendo bastante falta de trabajo y sobretodo falta de voluntad de la gente que está dentro del comité”. Finalmente, lamentó que no haya disponibilidad por parte del presidente del comité, y señaló que dentro del mismo comité está integrado por personas que apoyaron a otros candidatos, -“Yo le dije muy tajante a Javier en una reunión porque él quería incluir a todos los panistas de antaño y actuales, le dije que sí se valía, hubo mucha gente que se dice ser panista pero ha apoyado a otros candidatos y se valía que se sumara pero que se respetara a la gente que ha sido fiel al partido y se le diera su lugar”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Reparan red de tubería en “El Crucero”: APAST Quince días sin agua para nosotros significa que una bomba está dañada: APAST PA recomienda informarse antes de depositar a cuentas ficticias Implementan la estrategia “Mochila viajera” para mejor lectura Aumenta interes por Telesecundaria “Enrique Gandy Rodríguez”