Quince días sin agua para nosotros significa que una bomba está dañada: APAST

Arturo Aradillas Sánchez, Director General del APAST, en cuestión a estos comentarios surgidos manifestó que “vimos en el Facebook alguna notita de algunos usuarios de que tenían quince días sin agua en el Barrio de San Miguel, solamente que el día que sacaron ese comentario ese mismo día se estaba llevando agua, incluso en cinco días antes se había dado agua también, no tenemos problemas con el sistema de distribución”. De la misma manera argumentó, “quince días sin agua para nosotros significa que una bomba está dañada, alguna red general grande está dañada, es cuando nosotros nos tardamos entre cuatro o cinco días en reparar una bomba porque las bombas no se reparan aquí, no ha habido ese problema, desconocemos el motivo porque fue la nota”.