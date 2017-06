OSSLP ofreció conciertos didácticos en secundarias Con la asistencia de cerca de 800 personas entre docentes, personal administrativo, autoridades, padres de familia y escolares Bajo la dirección del Mtro. José Miramontes Zapata, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí visitó las Secundarias Técnica no. 44 (ubicada en Escalerillas) y Camilo Arriaga turno Vespertino (ESCA) como parte de las actividades de promoción cultural con la asistencia de cerca de 800 personas entre docentes, personal administrativo, autoridades, padres de familia y escolares de entre 11 a 16 años. Estado | Estado 0 Comentarios El primero de estos conciertos, que forman parte de las acciones que la administración de Juan Manuel Carreras López impulsa para lograr un San Luis más incluyente, se realizó el miércoles 21 de junio conmemorando además el XXX aniversario de la Secundaria Técnica no. 44 ubicada en la comunidad de Escalerillas, y en el turno vespertino de la Secundaria Camilo Arriaga el concierto se llevó a cabo el viernes 23 de junio a las 6:30 de la tarde, interpretando en ambos conciertos obras de Tchaikovsky, Beethoven, Arturo Márquez y José Pablo Moncayo. Durante alrededor de una hora con la música de obras sinfónicas, el Mtro. Miramontes Zapata fue introduciendo a los asistentes en el mundo de la música sinfónica así como en las familias de los instrumentos que la conforman: cuerdas, maderas, metales y percusiones. Partes de la primera composición escrita por Tchaikovsky para ballet: “El Lago de los Cisnes”, que junto con “La Bella Durmiente” y “El Cascanueces” se han convertido en la trilogía por excelencia en el mundo del ballet, fue la obra con que la OSSLP abrió estos conciertos didácticos gratuitos. Luego resonó el primer movimiento (Allegro vivace) de la Quinta Sinfonía en Do menor Op.67, de Ludwig van Beethoven, construido con base en cuatro notas –al igual que los otros tres movimientos que la conforman- conocidas popularmente como “la llamada del destino”, cuando el Genio de Bonn llegaba a sus 40 años con una marcada angustia ante el aumento de su sordera. Luego vendrían dos de las piezas más conocidas de la música sinfónica mexicana: el Danzón no. 2, de Arturo Márquez, y el “Huapango”, de José Pablo Moncayo. Tras estos dos conciertos, la OSSLP se prepara para recibir en el Teatro de la Paz a la violinista bielorrusa Maria Anna Suddilo, con quien se interpretará el Tercer Concierto para Violín en Sol, de Mozart, así como la Cuarta Sinfonía de Brahms, este viernes 30 de junio a las 9:00 pm y domingo 2 de julio a las 12:30 pm. Los boletos para estos conciertos ya están a la venta en la taquilla del Teatro de la Paz y a través de ticketmania. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Participa San Luis Potosí en el comité rector del sistema nacional de fiscalización SIFIDE apoya a dos mil empresarios en huasteca Geoparque Comarca Minera contribuye a detener deterioro ambiental: Eduardo Baños Sedeso empodera a mujeres en el marco del día naranja Hidalgo presente en los XVII Juegos Deportivos Nacionales de la educación media superior 2017