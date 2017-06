Apreciaciones Los trabajos que se encuentra realizando la administración de Coxcatlán en cuanto a los desayunadores escolares y comunitarios se refiere, ha sido de gran beneficio a la gente, pero sobre todo a los estudiantes que se encuentran en escuelas de tiempo completo como la del Ejido Tazaquil, en donde gracias a que el ayuntamiento llevó a cabo la ampliación del desayunador escolar el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia hizo llegar un equipo como lo es una estufa, una licuadora, platos, vasos, y todo tipo de utensilios que faciliten las labores que diariamente realizan las madres de familia dentro de la institución en beneficio de los niños, sin embargo como todo progreso, este generó molestia entre los mismos compañeros y ante ello empezaron a calumniar a las docentes argumentando que no cumplían al cien con el horario laboral y con los días de clases, asegurando que se tomaban los días lunes y viernes para no acudir a las aulas, pero en este caso, los padres de familia salieron a defender a las docentes y se encuentran realizando las investigaciones pertinentes. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Por su parte en Tanlajás, el desayunador comunitario que se construyera en la comunidad de Quelabitad Calabazas, se encuentra al cien por ciento, sin embargo hasta el momento este no ha sido inaugurado por las autoridades y mucho menos utilizado por los vecinos del lugar, y esto porque ante todo se encuentran involucrando los intereses políticos, en este caso la rivalidad que existe entre el actual alcalde Domingo Rodríguez Martell y la ex presidenta Bertha Peñaflor Valdez y su esposo Raúl Rivera Olvera, lo que ha generado que el munícipe ni los utensilios, ni los alimentos haya hecho llegar a la obra en mención, y mientras tanto los habitantes continúen en espera de este apoyo que será de gran beneficio, sobre todo porque se brindará un alimento diario para las familias que más lo necesitan y que son los menos culpables de que se involucren los intereses políticos de ambos, porque al menos es el único desayunador que hasta el momento se ha dado a conocer se encuentra parado de los 7 que se lograron de manera conveniada entre el municipio y el estado para el 2016. En Tancanhuitz, la rehabilitación de la calle principal se encuentra generando molestia entre los pobladores que diariamente transitan en sus vehículos para llevar a sus hijos a la escuela, sin detenerse a pensar en que estas mejoras serán de gran beneficio ya que se quitarán los baches que golpeaban sus unidades vehiculares lo cual también ha sido considerado por algunos de los pobladores que ven con buenos ojos que estas acciones se lleven a cabo, aun cuando lo preocupante es como en algunos casos los trabajadores lo realizan en más tiempo del necesario. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones