Apreciaciones Finalmente la organización Huastecos Unidos dio a conocer el documento que habrá de ser utilizado para recabar firmas de la ciudadanía y posteriormente entregárselo a las instituciones de gobierno y legislativas tanto local como federal a fin de que se tomen en cuenta las peticiones que plantean. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Entre los que se plantea principalmente el desafuero de los diputados, aunque ya tres de los cuatro implicados han solicitado licencia al cargo como son Oscar Bautista, Enrique Flores y Guadalupe Torres quienes han afirmado que confían que su inocencia será probada, a pesar de lo que se ha difundido en el video, mientras que el presidente del Partido Verde Ecologista y diputado local Manuel Barrera Guillén externó que no pedirá licencia al cargo porque al igual que a su líder nacional el llamado niño verde Jorge Emilio González, cuando fue exhibido en video por vender una reserva ecológica “me chamaquearon”. Por lo pronto las instituciones de justicia tanto estatal como federal tienen una gran tarea, recuperar la confianza de la gente, luego de que esta red de corrupción no ha tocado fondo y no se ha topado con el último eslabón, lo cual podría significar un duro golpe político hacia el siguiente proceso electoral sobre todo en los partidos involucrados. Por cierto en el evento que se llevó a cabo en el municipio con la reunión de la red potosina de municipios por la salud se mencionó que fue más una pasarela de promoción política de quienes encabezaron el evento ya que varios de los ahí presentes tienen aspiraciones electorales comenzando por la propia presidenta de la red Yolanda Josefina Cepeda quien se perfila para una diputación federal, y la doctora Mónica Liliana Rangel quien ha sido mencionada para una candidatura a la presidencia municipal de Tamazunchale, lo mismo que la diputada local Guillermina Morquecho y el alcalde Baldemar Orta a quien se le observa con posibilidades de buscar la diputación local nuevamente. Por lo pronto para el día de mañana se tienen contemplada la visita del gobernador del estado Juan Manuel Carreras López en el municipio de San Martín para encabezar un evento de salud precisamente, en donde se habrá de realizar un recorrido por algunas comunidades para poner en marcha importantes proyectos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones