Está pactada una tercera reunión a realizarse en Valles entre la gerencia del Ingenio Alianza Popular ubicado en Tamasopo y dirigentes de las agrupaciones cañeras quienes denuncian que la factoría les está robando 10 puntos del KARBE. Cabe recordar que desde hace más de un mes, los cañeros bloquearon una de las salidas del almacén de azúcar como medida de presión para que los industriales puedan acceder a sus peticiones. Se trata de la tercera reunión que se celebra entre cañeros y la gerencia en donde interviene el titular de la SEDARH Alejandro Cambeses Ballina y según se ha dicho, no han podido llegar a acuerdos a pesar de que ya culminó la zafra, debido a que por parte del Ingenio, no envían a un representante con la facultad de tomar decisiones. Para el día de mañana, en la capital potosina, diversas organizaciones están convocando a una manifestación al exterior del Congreso del Estado para exigir que los hasta ahora tres diputados que ya pidieron licencia al cargo involucrados en el videoescándalo, se les quite el fuero y puedan ser investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado o de lo contrario todo sería una simulación. Dicha sesión según dicen, será la última y posteriormente el legislativo entrará en un periodo de receso que reiniciará hasta el mes de septiembre. Revuelo causó la denuncia de una presunta violación a una niña de ocho años, perpetrada al interior de una institución educativa en la hora del recreo por sus mismos compañeros en el ejido Álvaro Obregón. Llama la atención que el incidente sucedió hace cerca de quince días y es fecha que no se ha terminado de levantar el acta correspondiente pero además, el supervisor de la zona a la que pertenece la institución negó que exista una violación sino más bien tocamientos o sea, abuso sexual por sus compañeros, lo cual sigue siendo grave. Se supo que el director del plantel no supo manejar la situación o no quiso y en vez de darle el procedimiento adecuado dejó pasar el tiempo, generando la molestia entre los familiares de la niña afectada.