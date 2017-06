Camión ferretero a punto de aplastar a una familia Transportaba toneladas de blocks, pero al no estar bien sujetados, varios de ellos cayeron sobre la camioneta en la que viajaba una familia; no se reportan lesionados. HIDALGO | Huautla 0 Comentarios De esta forma quedó la camioneta a la que le cayeron varios blocks encima. Huautla, Hgo.- Un camión ferretero que transportaba varias toneladas de block estuvo a punto de ocasionar una tragedia, ya que varios de ellos cayeron sobre una camioneta en la que viajaba una familia, afortunadamente la situación no pasó a mayores y los conductores llegaron a un acuerdo. Los hechos se registraron el día de ayer por la mañana, sobre el tramo que conduce a este municipio. Asimismo, trascendió que los afectados circulaban a bordo de una camioneta Nissan, color rojo, con placas de circulación XT-73-470 del estado de Veracruz y era conducida por quien se identificó como Apolinar Mendoza de aproximadamente 50 años de edad que viajaba junto con su esposa; ambos originarios de la localidad de Tenexco, perteneciente al municipio de Chicontepec Veracruz. Se supo que el camión ferretero, al no tener bien asegurada la carga, en una curva varios blocks cayeron, por lo que al no medir la distancia el conductor de la camioneta Nissan, estos se impactaron contra el cofre, lo que pudo ocasionar que los cientos de toneladas de este material terminaran sepultando a la pareja. Después de varios minutos, los conductores pudieron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños. Finalmente cabe destacar, que algunos camiones materialistas, transitan sobre dicha vía sin tener bien asegurada la carga, ya que hace algunos meses un tráiler que transportaba toneladas de cemento, recorrió varios kilómetros sin importar que el material estuvo a punto de caer. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Vuelven a robar frente a la alcaldía Promueven Turismo a través del dibujo Funcionario municipal protagonizó choque Desaíran Cabalgata que organizó la presidencia Exhiben a padres que adeudan en escuela