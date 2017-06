Apreciaciones La detención del empleado del ayuntamiento de Tanlajás deja mucha incertidumbre en la familia de la menor que presuntamente fue violada por la propia pareja de su abuela, esto cuando tras darse a conocer los hechos el mismo personal jurídico del ayuntamiento intervino en la defensa del inculpado, al grado de amenazar a la madre de la menor con sacarla de la colonia del Sol Azteca en donde vive en el terreno de su madre, la cual en lugar de defender a su nieta prefirió defender a su pareja y aun cuando donó un espacio del terreno a su primogénita, esta pelea que se salga con tal de que no hagan daño a su pareja, pero además la defensa de la síndico y del jurídico del ayuntamiento fue para amenazar a la madre de familia y hasta el mismo presidente Domingo Rodríguez Martell interfirió en el caso. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Hablando de Rodríguez Martell, este tomo represalias en contra del coordinador de desarrollo social Gerardo Delgado Sánchez por el simple hecho de que no firmó unos documentos que no lo beneficiaban totalmente, por lo que ante esto lo destituyó durante 15 días de su cargo sin emitir oficio alguno al respecto, dejando con ello molestia en el coordinador quien se encuentra pensando seriamente en si regresar o no a la administración ante la humillación recibida, pero sobre todo cansado de ser utilizado y manipulado a antojo del munícipe, ya que primero solo lo utilizó de nombre mientras que su brazo derecho Isabel Reyes Estrada manejaba todo lo de la Coordinación de Desarrollo hasta que este recibió la notificación de que Reyes Estrada se encontraba observado por la auditoría superior del estado fue que le retiraron este privilegio y Gerardo Delgado Sánchez volvió a tomar su cargo hasta este lunes en que por indicaciones del presidente queda sancionado durante 15 días. El día de hoy se espera que se clausuren los cursos que llevó a cabo en Aquismón la brigada de desarrollo indígena número cinco, en donde varios grupos de estudiantes y personas adultas fueron capacitados en carpintería, panadería, bordado tenek, entre otros cursos, en los cuales a decir verdad, Aquismón ha sido uno de los que cuentan con un mayor número de estudiantes y de apoyo, ya que de manera inmediata y puntual, se llevaron a cabo la entrega de los materiales para los estudiantes, por lo que se espera que la clausura de los cursos que se celebrará en San Rafael Tamapatz, se encuentre presente la alcaldesa Yolanda Josefina Cepeda. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones