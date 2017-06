Apreciaciones Finalmente ayer se dio a conocer que la gira del gobernador del estado al municipio de San Martín quedó sin efecto aun cuando se mencionaba que pudiera haber algún evento programado junto con el ayuntamiento se descartó, lo que pudiera deberse a las condiciones climáticas que prevalecen en la zona. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El pronunciamiento de la regidora panista Diana Torres sobre la situación que prevalece al interior de su partido no es algo que sorprenda, y en cambio viene a confirmar lo que se ha venido señalando desde hace tiempo, que existe un divisionismo muy marcado entre los grupos y a la dirigencia estatal no le ha preocupado generar las condiciones para mejorar la relación. Y es que la dirigencia estatal parece estar pecando de soberbia al considerar que no requiere de los grupos internos que están en desacuerdo, confía quizá en los resultados que se obtuvieron en el proceso pasado, pero las circunstancias actualmente son totalmente distintas, y no se tiene la misma estructura ni la aceptación de la gente. Hace un año el propio dirigente estatal Xavier Azuara señalaba que el rival a vencer es MORENA, y aun ahora sigue existiendo una diferencia abismal entre ambos partidos, después de los escándalos que se han ventilado los partidos tradicionales están muy por debajo de la aceptación popular. Es aquí donde seguramente los partidos alternos y las agrupaciones buscarán aprovechar para sumarse a esta corriente de izquierda como ocurriera la primera vez que contendió Andrés Manuel López Obrador para beneficiarse del efecto, aunque el PRI a través de los aparatos de gobierno han buscado mantener la presencia entre la gente y es el único partido que parece haber entendido cual es la misión y están trabajando de manera coordinada pese a las diferencias internas. En el ayuntamiento se está en espera de que se dé el arranque de obras por parte del alcalde, aunque los trabajos se han estado realizando en las comunidades, se prepara una gira de trabajo en donde se habrá de supervisar además las que ya están adelantadas, de las cuales algunas son ya segundas etapas de obras que se hicieron en el primer año. Y es que el consejo de desarrollo social se ha estado reuniendo de manera continua para ir analizando y aprobando la asignación del presupuesto a las obras de mayor prioridad, entre las cuales se encuentra también la cabecera municipal, incluyendo algunas escuelas que han solicitado el apoyo para mejoras. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones