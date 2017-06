Comité de Padres de Familia piden la destitución de la directora de la Bocanegra Solicitan una rendición de cuenta de los trabajos que está realizando la directora ante una serie de inconsistencia en ingresos y manejo de recursos Un grupo de padres piden la destitución de la directora de la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, debido al mal manejo del recurso y entrega de apoyo de la escuela. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Momentos en que el Comité de Padres de Familia eran solicitadas a la dirección, para evitar continuar dando información a este medio informativo. Lo anterior lo dio a conocer el Comité de Padres de Familia, representada por Ana Escudero y su mesa directiva, quienes solicitan una rendición de cuenta sobre el pago que se hace para las clases de computación, de la cooperativa y distribución de leche. Refirieron que semanalmente se está dado seis pesos por semana para la clase de computadora para sus hijos, siendo 304 alumnos que toman curso, recaudando 7 mil 296 pesos mensuales, pero el profesor percibe tres mil pesos al mes, quedando un sobrante de 4 mil 296 pesos, los cuales no son justificados por la directora María Isabel Ramírez González. Agregaron que hay otras de las irregularidades es el manejo de la cooperativa, las cuales no se han rendidos cuentas y ya fue entregado a los alumnos la cantidad de veintiséis pesos, los cuales fueron recobrados, al poner al a venta alimentos. El tercer punto es la distribución de la leche, el cual es un programa que se cuenta en el plantel pero no es repartido en su totalidad, ya que algunos se entregan a los profesores por parte de la maestra Fabinire Martínez, los cuales llegaban cada mes y ahora supuestamente son bimestrales. Por lo que solicitan una rendición de cuentas de los trabajos que está realizando la directora, lo cual se comprometió a entregarlo este jueves durante la hora del receso, aparte de ello se pide la destitución como directora, ya que ha tenido algunas irregularidades durante los siete años que ha estado al frente de la escuela. Durante la entrevista un docente solicitó al Comité que se presentaran a la oficina de la directora de manera urgente, para evitar que continuaran dando información a este medio informativos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Inicia desalojo de vivienda en Plazoleta de Guadalupe Incrementan integrantes del escuadrón de la muerte Falta recurso para invertir en la institución JSM: EJE Antorcha se deslinda de conflicto del Nazareno Continúan con la rehabilitación de la “San Juan B.”