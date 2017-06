Diputados se han olvidado de Valles y solo ven por sus intereses: MPH Ya no tardan en regresar porque otra vez querrán el voto, dice el empresario. A pesar de que la semana pasada los legisladores locales intentaron realizar una sesión solemne en Ciudad Valles, el Presidente de la Asociación Civil Un Nuevo Valles para Nuestros Hijos, calificó de montaje lo intentado por los diputados, ya que realmente todos se han olvidado de Valles. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Martin Pérez Hidalgo, Presidente de Un Nuevo Valles para Nuestros Hijos. El también empresario, Martin Pérez Hidalgo, dijo que no solo se trata de que los legisladores vengan a hacer como que trabajan, si no que realmente se acerquen a la gente para conocer sus necesidades y reclamos. Señaló que lo realizado por los ciudadano al impedir la sesión, es solo muestra del hartazgo que ya tiene la sociedad, y el rechazo a la corrupción que se da en todos los ámbitos; por otro lado hizo un llamado para que los líderes que buscan su beneficio o persiguen situaciones de carácter político saquen las manos de estas protestas, y dejen que sean los ciudadanos quienes hablen. Descalificó la participación en la protesta de Inés Velázquez y Jorge Delgado, quienes señaló, buscan solo sus intereses propios, y como muestra de ello está el periodo en que el también líder del Frente de la Vivienda, dejo de manifestarse simple dado que trabajaba en el Instituto Municipal de la Vivienda, “yo le pido a esos que se dicen líderes que saquen las manos, que no ensucien el verdadero reclamo de los ciudadanos, que ya están hartos de lo que pasa, en el pueblo todos nos conocemos y sabemos la calidad de personas que son”. Por otro lado dijo, es clara la ausencia de los legisladores electos en el distrito de Ciudad Valles, quienes no tardan en regresar pero para pedir de nueva cuenta que voten por ellos, “que me digan a mí que ha hecho Delia Guerrero además de promocionar su imagen porque quiere que voten otra vez por ella; Xitlaic que ha gestionado para el municipio que se refleje en beneficio, hasta Rebeca Terán que aquí vive y no en su distrito, que han hecho”, cuestionó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Avanza la regularización de 529 lotes en Tanquián Capacitan a los funcionarios municipales sobre presupuestos Damas voluntarias de Cruz Roja toman protesta MHD toma ranchos en la huasteca en reclamo de tierras presuntamente en poder de extranjeros Hasta caballos muertos tiran en la vía pública: Ecología