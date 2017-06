Hasta caballos muertos tiran en la vía pública: Ecología

Bernardo Saldaña, manifestó que son constantes los llamados que se tienen a la dirección por parte de personas que reportan animales muertos en solares ubicados en la mancha urbana o simplemente en la vía pública, mismos que terminan convirtiéndose en un foco de infección para quienes habitan alrededor de donde fueron dejados. Señaló que en la mayoría de los casos, estos animales tienen dueño pero éste no se quieren hacer responsable del animal cuando este muere o por alguna razón son atropellados, “muchas veces las personas al morir su perro o su gato, lo entierran en su domicilio o hay quienes lo llevan al basurero municipal y lo depositan en un área que se tiene ahí donde se abre una zanja, pero estamos viendo que muchas personas ya no lo hace y los tiran en lugares donde afectan a otras personas, al grado de que ya no solo van y tiran perros, hemos tenido reportes de caballos o burros, los cuales no podemos retirarlos por carecer de una grúa”. Cuestionado sobre el proyecto del cementerio para mascotas, dijo éste continua detenido por la falta de recurso para su realización, ya que si bien es cierto han platicado con el propietario de un terreno por el rumbo de Tampaya para su donación, además de esto se necesita infraestructura y es dinero con el que no se cuenta actualmente.