Padres de familia amenazan cerrar la escuela Bocanegra Tras la reunión convocada por la directora de la escuela primaria los padres de familia, exigen una auditoria, piden su renuncia y de no ser escuchadas sus demandas cerraran la escuela La mañana de este jueves la directora de la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, rindió cuentas por primera vez, dejando insatisfechos a los padres de familia, quienes se retiraron del lugar pidiendo que se le realice una auditoría y exigiendo deje el cargo. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios La mayoría de los presentes alzaron la mano como muestra de insatisfacción de la rendición de cuentas de la directora María Isabel Ramírez González. Solamente un treinta por ciento de los padres de familia asistieron a la reunión que convocó de manera urgente, la directora del plantel la profesora María Isabel Ramírez González, quien rindió las cuentas de la aportación de las clases de computación. Los padres de familia pagan cada semana seis pesos, para el pago de una maestra para computación el cual está percibiendo un sueldo de tres mil cuatrocientos pesos mensualmente, cuando se está recolectando aproximadamente 7 mil 224 pesos. Por lo que la profesora informó que con el recurso recaudado se ha pagado mantenimiento a las computadoras, la compra de un cañón, compra de libros para la Biblioteca, mantenimiento de aires acondicionados, pago de cafés para Consejo Técnico Escolar, entre otras gastos administrativos, con un gasto de 58 mil 152 pesos. Reconociendo que el error que cometió como directora es de tomar decisiones sin tomar en cuenta a los padres de familia, pero ha sido para el beneficio de los alumnos, entregando una carpeta de notas y comprobantes de pago, en donde resaltaron que algunos que pertenecían al ciclo escolar pasado. La directora propuso que para evitar malos entendidos en el manejo de recurso, se conforme un comité de computación a quien se le estará entregando todo el recurso y material para que se hagan cargo de su administración. La propuesta fue negada por los padres de familia, ya que aún no se encontraban claras las cuentas, además de notar que se encontraba infladas, retirándose de la reunión insatisfechos, señalando que piden que las autoridades educativas realicen una auditoria. Además pidieron la destitución de su cargo, ya que los amenazó diciéndoles que si juntaban doscientas firmas de los 204 padres de familia, dejaría la institución, por lo que refirieron que estarían cerrando las puertas de la escuela hasta que las autoridades escuchen sus demandas.