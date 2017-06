Cero embarazos en niñas de 10 a 14 años meta de la SSA Aunque ha ido disminuyendo de manera paulatina no es suficiente, tenemos una meta al 2030 de tener cero embarazos en niñas de 10 a 14 años Uno de los temas que la Secretaria de Salud en el Estado Mónica Liliana Rangel trató con los presidentes municipales, fue sobre los embarazos en adolescentes, por lo que afirmó se trabajará en este aspecto, ya que se tiene una meta para el año 2030, de tener cero embarazos en niñas de 10 a 14 años, y no señalar que las instituciones o las autoridades son las que están fallando, por lo que esa es la razón por lo que se pide ayuda a los padres de familia. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios “La meta del estado para el año 2030 es cero embarazos en niñas de 10 a 14 años en el estado”; Mónica Liliana Rangel, Secretaria de Salud en el Estado. Un tema muy importante dentro del estado es sobre los embarazos en niñas desde 10 años a 14 o 15 años, es por eso que la directora general de salud en el estado, en una plática con cada uno de los presidentes municipales de la Huasteca Sur daría a conocer para poder disminuir estos casos. Mónica Liliana Rangel, directora general de la Secretaría de Salud en el Estado manifestó “uno de los temas en los que se estarán trabajando, que las niñas de 10 a 14 años estén embarazadas, eso es mucho de estar trabajando, pero necesitamos el apoyo de las familias, el hecho de que una niña se embarace habla de que estamos fallando como sociedad, no nada más como instituciones públicas o como autoridades, sino que también estamos fallando en el sentido de proteger a nuestras niñas, de poderlas instruir, educar y de estar vigilando desde casa esa instrucción que tenemos que evitar, cuidando a nuestras niñas”. Así mismo señaló “esto lo podremos lograr a través de dar información de los padres de familia, necesitamos el apoyo de todos ustedes, y bien San Luis Potosí está por debajo de la media nacional en razón de embarazos en adolescentes, y aunque ha ido disminuyendo de manera paulatina no es suficiente, tenemos una meta al 2030 de tener cero embarazos en niñas de 10 a 14 años, es un reto que no es fácil pero es un compromiso que está en la agenda internacional, nacional, en la agenda de nuestro país, de nuestro estado y de nuestros municipios”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Padres de familia amenazan cerrar la escuela Bocanegra Ante los 17 casos de zika intensifican fumigaciones CDI podría entrar en paro laboral si hoy no hay acuerdos en México Antorchistas presionan para que atiendan peticiones En aumento número de socios de la Canaco