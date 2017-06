El MHD no quiere un pedazo de tierra sino una revolución “No buscamos un pedazo de tierra, queremos una revolución a través de la unidad del pueblo que transforme a esta sociedad que está en total descomposición”; Said López de Olmos El dirigente y fundador del Movimiento Huasteco Democrático Said López de Olmos aseguró que tras la toma de varios predios en diversos puntos de la Huasteca el pasado miércoles, no pretenden solamente un pedazo de tierra sino que se inicie una revolución a través del despertar de la población cansada por el gobierno que tiene. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Said López de Olmos junto a gente del MHD en el campamento instalado en Valles a inmediaciones de la colonia Vistahermosa El dirigente expresó lo anterior este jueves por la mañana en Valles, en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas Cuarta Sección, que es uno de los cinco campamentos que se habilitaron en la región y desde donde se toman acciones entre los integrantes de esa organización. Cabe recordar que el pasado miércoles, integrantes del MHD tomaron en posesión cerca de ocho predios en al menos tres municipios de la Huasteca que según ellos, son del Gobierno Federal pero que están en manos de particulares que se las arrebataron a campesinos desde hace años. “Es una jornada de lucha y se conformó por acuerdo de la base, nosotros no andamos en campaña, andamos en la lucha, no andamos a las carreras, vamos con la paciencia porque no buscamos un pedazo de tierra, queremos una revolución a través de la unidad del pueblo que transforme a esta sociedad que está en total descomposición” aseveró. Citó que los campamentos, además del ubicado en Valles, están en Tampacán, en Ébano, en Tamuín y San Vicente con personas tanto de esas localidades como de otras aledañas incluso de Veracruz. Pasado el mediodía, integrantes del MHD bloquearon la carretera Valles-Tampico que une Ébano con Tamuín a la altura del rancho “Tres Hermanos” en reclamo por tierras. López de Olmos agregó que la organización tiene acuerdos firmados por el Gobierno Federal pero que no han sido respetados por tal motivo optaron por tomar medidas más enérgicas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Asignan plazas a pasantes de enfermería: CJTS, jefa de Proyecto de Promoción Avanza libro anecdotario de Ciudad Valles: Belem A. Celebrarán 118 años de la Iglesia Presbiteriana Campesinos aún sin pago de apoyo para el campo Regidoras priistas visitaron el palacio nacional, esperaban a E. Peña Nieto: EG