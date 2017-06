Campesinos aún sin pago de apoyo para el campo

Eduardo Pérez, Comisariado del Ejido Ojo de Agua señaló que es urgente que el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López voltee a ver a los campesinos de la región, quienes se están viendo sumamente afectados por la sequía, además de que no se les ha cubierto el pago de PROCAMPO, con lo cual esperaban amortiguar las pérdidas que se tuvieron de las cosechas. Añadió que anteriormente este pago del beneficio que otorga SAGARPA, se da en el mes de febrero o marzo, pero hasta la fecha no se les han entregado los mil 500 pesos por hectárea que le corresponden a cada productor, por lo que solicitan la intervención del ejecutivo para que el pago se agilice. Agregó que en el caso de la zona tének de Valles, la mayoría de los productores siembran maíz y frijol principalmente para autoconsumo, pero debido a las condiciones climatológicas que se han registrado en la región, las siembras no arrojaron la producción que se esperaba, por lo que ahora enfrentan una situación complicada incluso para alimentar a sus familias. Por último dijo que tienen la esperanza de que el pago llegue a tiempo para utilizarlo en implementos para la siembra de frijol.