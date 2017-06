Carreras y Función Pública impulsan ética y legalidad en funcionarios públicos La secretaria de la Función Pública reconoció el trabajo del Gobernador JM Carreras. San Luis Potosi, slp.- Con el propósito de fomentar la cultura de la ética y la legalidad para que las y los servidores públicos cumplan puntualmente con sus obligaciones, el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y la Secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, suscribieron el convenio de colaboración para uso del Sistema Declaranet Plus, en el marco de la “58 Reunión Nacional de Contralores Estados-Federación 2017”, realizada en San Luis Potosí. Estado | Estado 0 Comentarios En el evento, la titular de la SFP reconoció el trabajo del Gobernador potosino, por impulsar la creación e implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo ofreció todo el apoyo de la dependencia a su cargo. A su vez, el mandatario panista de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien también firmó un convenio con la Secretaría de la Función Pública (SFP) en materia de DeclaraNet, reconoció a Carreras López como un gran gobernador, independientemente de pertenecer a partidos políticos diferentes, “ya que ha situado a la entidad potosina como motor productivo de nuestro país”. Asimismo, destacó que “el estado de San Luis Potosí que encabeza Juan Manuel Carreras López, va en el mismo rumbo en implementar en su totalidad el sistema anticorrupción en su entidad, gracias a la voluntad política mostrada de su gobierno”, puntualizó. Durante el evento que se desarrolló en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, el titular del Ejecutivo estatal manifestó que San Luis Potosí está comprometido con el efectivo control de los recursos públicos, con la transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo a fortalecer las acciones encaminadas a combatir la corrupción. “Fuimos uno de los primeros estados en inscribir en su Constitución el Sistema Estatal Anticorrupción, y en promover la iniciativa de las leyes correspondientes, para el combate a la corrupción, el control interno, la transparencia y la declaración 3 de 3 y la rendición de cuentas”, puntualizó. Asimismo, Gómez González, titular de la Secretaria de la Función Pública, enfatizó que para el Gobierno de la República el sistema Declaranet Plus, se trata de una herramienta que permitirá una mayor eficiencia, transparencia y efectividad en la prevención y detección de posibles actos de corrupción. La funcionaria federal manifestó que el Sistema Nacional Anticorrupción es una política de Estado, que reúne no sólo a los distintos sectores, sino también a las entidades federativas y los tres órdenes de gobierno, y que el objetivo que lo motiva, va más allá del combate a la corrupción, pues se trata, en esencia, de la consolidación del Estado de Derecho, como elemento indispensable para brindar certidumbre a la ciudadanía, consolidar la confianza de ésta en su gobierno y legitimar a las instituciones públicas. Durante la reunión se dieron a conocer los avances de las líneas de acción y proyectos que integran el Plan Anual de Trabajo 2017, que llevan a cabo los 32 Órganos de Control de las entidades federativas, conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública, control interno, mejora de la gestión pública, fiscalización de recursos públicos federales transferidos en las entidades federativas, transparencia, participación social y combate a la corrupción en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. Estuvieron presentes el Magistrado Juan Paulo Almazán Cué, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado de San Luis Potosí; Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora y Coordinador Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación; Alejandro Lafuente Torres, Comisionado Presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública y Diego Amaro González, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Diputados atienden pliego petitorio de las organizaciones sociales Ante protestas legisladores rechazan Cuentas Públicas y aceptan licencia de tres diputados En Hidalgo todos los estudiantes que realizaron examen para ingresar a media superior tienen un lugar asegurado Un PRI comprometido y de puertas abiertas: Leoncio Pineda Godos Asiste Sayonara a conferencia sobre “Valores, Conflicto y Liderazgo”