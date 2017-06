Apreciaciones La falta de comunicación del directivo del sistema operador del agua potable de Axtla de Terrazas para con el alcalde Julio César Hernández Reséndiz, bien pudo haber originado un problema al edil quien el día de ayer visito la comunidad de Ahuatitla en donde supervisó los avances del techado de la galera de usos múltiples de la escuela telesecundaria Juan Escutia, en donde los estudiantes lo recibieron con gran entusiasmo y agradecimiento ante la obra recibida, sin embargo los habitantes se quejaban de la falta de agua en los hogares desde hace varios días atrás y aun cuando el responsable del SADA conocía los motivos por los cuales no se había suministrado el vital líquido, no había informado al munícipe, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios pudiendo haber sido recibido por ello con alguna manifestación o reclamos de parte de los mismos; por fortuna esto no fue así y al conocer la situación de inmediato giró las instrucciones para que se repare de inmediato el problema, el cual sin embargo ya estaba reparado y solamente hacía falta que se llenaran nuevamente las tuberías para que llegue el agua a los hogares de los sectores afectados. En Tancanhuitz, el día de hoy el presidente Rodolfo Aguilar Acuña dará muestra de que querer es poder, ya que a pesar de que si han señalado que el recurso es insuficiente, hará entrega de los apoyos de becas a estudiantes como estímulos a la educación de los mismos, lo cual no ha detenido desde el inicio de su mandato beneficiando a cientos de estudiantes de los diferentes niveles, y ahora durante el mismo día de hoy estará haciendo entrega de un recurso para la adquisición de un terreno que desde hace tiempo habían solicitado unos habitantes, recurso propio del ayuntamiento, lo que si indica que si se pueden hacer estas acciones y no como señala el alcalde de Tanlajás Domingo Rodríguez Martell que escudándose en el consejo se niega a brindar todos estos apoyos a la población así como despensas, medicamentos y otros. En Coxcatlán por fin las autoridades de diferentes comunidades tomaron valor para dar a conocer las diferentes anomalías registradas por la administración 2012-2015 en donde se señalaba la falta de firmas en los comodatos de entrega de los vehículos para traslados, sin embargo a la hora de que el representante de la coordinación de gobierno en la huasteca se hizo presente en el municipio coxcatlense, estos dieron a conocer una lista de obras inconclusas que existen en cada comunidad, las cuales serán revisadas minuciosamente por las autoridades correspondientes a fin de deslindar las responsabilidades y que las sanciones se apliquen a quien realmente corresponda. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones