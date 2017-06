Apreciaciones Nuevamente trabajadores indigenistas afiliados al Sindicato de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, amenazan con convocar a huelga debido a presuntas violaciones del contrato colectivo de trabajo, un conflicto que se ha venido presentando desde hace años en este organismo que se supone debería ser autónomo, sin embargo es una dependencia que maneja recurso federal y depende del mismo gobierno. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Para el día de hoy se espera una resolución para los trabajadores o de lo contrario señalan habrán de declararse en huelga en cada una de las sedes que se tienen en el país, lo que evidentemente incluye las de la huasteca que se encuentran en Tancanhuitz de Santos y en Tampacán. Esta parece ser la razón por la cual el gobernador del estado Juan Manuel Carreras cancelara la gira de trabajo por la huasteca, ya que habría de estar acompañado de la directora nacional de la CDI Nubia Mayorga, pero debido a la situación que está viviendo el organismo tendrá que esperar a que solucione el conflicto, que podría ser la siguiente semana, aunque se está en espera de la confirmación del gobierno. Las recientes lluvias que se han registrado en el municipio han dejado de manifiesto la falta de mantenimiento de las líneas de alta tensión por parte de la Comisión Federal de Electricidad, ya que basta una ráfaga de viento para que los cables choquen entre sí y todo un sector o varios se queden sin energía por varias horas, además de que las ramas de los árboles han estado cayendo sobre los cables. Se requiere de que tanto municipio como la paraestatal lleven a cabo una jornada de desrame por lo menos en la zona urbana y en las principales vías ya que ayer se vio interrumpido el paso hacia Chapulhuacanito por varias horas debido a que unas ramas cayeron sobre unas líneas de alta tensión lo que puso en riesgo a las personas. Luego de haber participado en el pasado proceso electoral dentro de la campaña del PRD, el ex coordinador del Partido del Trabajo Marcial Martínez ha marcado una postura en torno a como habrá de participar en el siguiente proceso, al igual que otros activistas refieren que trabajarán apoyando proyectos nacionales como la presidencia la república, quizá a candidatos a diputaciones, pero prefieren abstenerse del tema municipal debido a que por el momento consideran no existen condiciones de participar, e incluso de buscar algún espacio. Tal como se esperaba en la sesión del Congreso del Estado nuevamente se presentaron manifestantes, en lo que parece ser una movilización que se ha ido replicando, aunque no se puede dejar de lado que existan intereses de grupos políticos detrás de estas manifestaciones que buscan atraer la atención, y es que finalmente no hay un interés de la ciudadanía como tal que salga a las calles, más bien hay un desinterés generalizado al tomar como algo natural que se den este tipo de “arreglos políticos”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones