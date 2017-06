Inconformidad en Colalambre por expendios de bebidas alcohólicas

Huejutla, Hgo.- Habitantes de la Avenida México, de la colonia Colalambre, expresaron su inconformidad por la proliferación de expendios de bebidas alcohólicas en la zona de la bifurcación al sector poblacional de la Villa de Guadalupe. Especificaron que en un radio de aproximadamente cincuenta metros hay un total de seis establecimientos de venta de productos etílicos, entre los cuales se encuentra un depósito de cervezas y otro que están por abrir en los subsiguientes días. Subrayaron que su inconformidad y desagrado, consiste en que no tienen un horario estipulado de venta, ya que son las tres o cuatro de la mañana y la gritería de los borrachos no los deja dormir, por lo que exhortan a las autoridades del municipio su pronta intervención. Agregaron que cuando ya no soportan el barullo, requieren vía telefónica la presencia de los elementos de la Policía Municipal, quienes arriban en una patrulla y luego se van sin que le hayan dado solución al problema ya que los ebrios continúan escandalizando. Para finalizar, manifestaron que la zona en referencia, en lo que concierne a la venta de bebidas alcohólicas, prácticamente es similar al tramo de la Avenida México inmediato al Mercado Municipal, por la proliferación de cantinas cuyos propietarios no respetan los horarios de venta.