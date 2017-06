CCC pidieron aplicación del Reglamento del Centro Histórico “Como CCC estuvimos haciendo desde hace mucho tiempo, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo atrás y con la administración anterior, se les exhortaba a aplicar el Reglamento del Centro Histórico en donde se manejaba que no hubiera puestos ambulantes o sea que desapareciera el comercio ambulante del Centro Histórico” HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Camilo Fayad Verastegui. Huejutla, Hgo.- El Coordinador Municipal del Consejo Consultivo Ciudadano (CCC) Camilo Fayad Verastegui; recordó que como organismo ciudadano desde hace un buen tiempo pidieron a las autoridades la aplicación del Reglamento del Centro Histórico, situación que al momento se está dando para con los comerciantes. “Como CCC estuvimos haciendo desde hace mucho tiempo, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo atrás y con la administración anterior, se les exhortaba a aplicar el Reglamento del Centro Histórico en donde se manejaba que no hubiera puestos ambulantes o sea que desapareciera el comercio ambulante del Centro Histórico”, señaló. Por ello, consideró que dada la situación que prevalece con la manifestación de los comerciantes del centro histórico frente a la Presidencia, “creo que es conveniente que se cumplan los acuerdos o si el gobierno municipal les ha dado opciones para reubicarlos, pues que trabajen en ese sentido”, añadió. Se pronunció porque las partes se mantengan en diálogo para llegar a una pronto solución, “pues ya se tiene una semana y creo que es necesario que lleguen a un acuerdo. Creo que es importante dialogar, sobretodo que haya una comunicación real”, recalcó. Asimismo, dijo que en su momento platicó con algunas enchiladeras, “ellas me decían que la información por parte de su líder no llegaba del todo completa, creo que es necesario que se tenga una información correcta, tanto de los dirigentes de las organizaciones de comerciantes, así como por parte de la autoridad municipal, para buscar solución al problema”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Inconformidad en Colalambre por expendios de bebidas alcohólicas Ambulantes aceptan retirar plantón y huelga de hambre Vecinos de colonia Guerrero requieren drenaje pluvial Detienen a representante de CODHHSO en Chiapas Sugieren reubicar a comerciantes en los espacios vacíos del área del auditorio