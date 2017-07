Apreciaciones El pasado viernes se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Municipal de Transporte que encabeza el nueva delegado de la SCT en la región Jorge García Medina, la cual de nueva cuenta como las anteriores, fue una reunión a puerta cerrada. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Al término, se dio a conocer de un exhorto que está haciendo el Congreso del Estado a todos los prestadores de servicio público para que busquen que las unidades cuenten con aire acondicionado para evitar golpes de calor entre los usuarios, entre otras justificaciones más. Dicho exhorto fue propuesto ante el pleno del Congreso por el diputado local del PRD Sergio Desfassiux, cuando sesionaron de manera solemne en el municipio de Xilitla hace unos meses atrás. Sin embargo, es simplemente un exhorto, recomendación o sugerencia más no una obligación que los prestadores de servicio ofrezcan esa característica que sin duda, generará controversia ya que, tan solo en la huasteca las temperaturas que se registran son muy altas y las distancias cortas. Además, el hecho de que los autobuses o los taxis cuenten con aire acondicionado, generará un mayor gasto para las empresas o concesionarios que sería un pretexto para incrementar las tarifas o pedir un aumento. El dirigente y fundador del MHD, Said López de Olmos negó que el movimiento iniciado el pasado miércoles en la huasteca en el cual se tomaron en posesión varios ranchos, tenga fines políticos ya que se da meses antes de que inicie el proceso electoral del 2018. Refutó que esté siendo manipulado por grupos del poder con el fin de desestabilizar a la huasteca sino que fue una acción tomada en consenso y aprobada en asamblea y se trata, de los resultados del hartazgo contra el gobierno federal principalmente por la falta de atención a los principales reclamos que han tenido desde hace años y que no han sido atendidos como la entrega de tierras. López de Olmos ya avanzado en años, mantiene un campamento en una colonia de Valles desde donde coordina las acciones en diversos municipios de la región como el bloqueo que realizaron en la carretera a Tampico entre Ébano y Tamuín al mediodía del jueves y que volvió a hacer el viernes. Quien prácticamente se colgó de ese bloqueo y quedó mal, fue la regidora del PRD en Ébano Cristina Moctezuma quien entrevistada en la capital potosina tras asistir a protestar a la sesión del Congreso del Estado el jueves, aseveró que el cierre de la carretera Valles-Tampico por parte del MHD, fue para denunciar según ella, las supuestas corruptelas del alcalde de esa localidad Crispín Ordaz Trujillo cuando en realidad la protesta de campesinos fue para exigir tierras en un rancho. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones