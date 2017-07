Espejeando. La Profesora Martha Hernández Velasco, una vez más se ve envuelta en problemas, ahora cerraron el basurero municipal tras incumplir con el pago de la renta del lugar que usan como basurero en la localidad de Xochitl. Es decir, una simple falta de programación de los recursos para pago evidencia en realidad el poco interés que sobre el tema de higiene municipal presta y que debería de ser de los indispensables. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Uno de los problemas de los ayuntamientos en general es sin duda el no tener un espacio adecuado para los tiraderos de basura, porque no son rellenos sanitarios, pues no cumplen con las especificaciones que marca la ley para tales acciones. Esto no es cualquier problema y no necesariamente que le cierren un espacio, que es quizás lo más sencillo, simplemente se paga y se reanuda con los trabajos. El problema de las formas es uno, el de fondo es que no tengan lo estudios adecuados en algún predio que cumpla con las especificaciones para usarlo en un proyecto de relleno sanitario. Es decir solo están contaminando a sus municipios. Quizá la maestra que en la escuela enseña a los niños las acciones de ecología en la que todos debemos cumplir, debería, ahora como gobierno, mostrar mayor ambición en ese sentido. Si alguna vez soñó con representar a su pueblo, hoy que tiene la oportunidad está obligada a demostrarle a sus semejantes que puede con el encargo, no solo en lo financiero, que parece que tampoco le es muy sencillo meter la mano a las arcas públicas para programar dinero que no es de ella, sino de todos. Lo importante estriba en demostrar capacidades para encontrar el camino de entregar obras y acciones concretas de beneficios generales, en materia de salud pública, educación, desarrollo en infraestructura educativa, electrificaciones, drenajes con sus respectivos colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero si se le pasa una programación de pago, eso exhibe falta de organización o de tacto político, o las dos cosas, porque cómo se interpreta que ante la falta de pago le suspenden el permiso de tirar basura e intenta tirarla en otro lugar solo porque son autoridades.. Lo peor no es esto sino que el secretario municipal anda haciendo agujeros ante la facilidad que tiene de mando con los humildes empleados, y fue en Barrio Alto ubicado a 20 metros de la carretera y a 30 metros de un Piñero. De inmediato le cayeron los vecinos al observar tan erróneas estrategias de enterrar la basura. A qué nuestros maestros. Andan de políticos y no le entienden lo que es la responsabilidad una vez obtenida esta, por eso es necesario que cuando es la ocasión de elegir hay que ver primero que tenga visión en administración pública, porque ya después tendrán que aguantarse su error tres años más. Regresó la calma al Centro Histórico, y que bueno por todos. Ese espacio debe estar libre para todas las familias que gustamos de visitarlo y sentirnos orgullosos por lo que representa en cuanto a historia y centro de reunión. Además hasta nuestras comerciantes de las enchiladas, tostadas, tamales, bueno nuestra gastronomía típica regresó sino a su espacio en el que estaba si a una cuadra sobre la calle Nuevo León. El tema de fondo no era que precisamente sea como estaban antes, sino que tengan la oportunidad de continuar entregándonos ese legado cultural en gastronomía muy nuestra. No es un tema sencillo para ningún alcalde, el de lidiar con comerciantes, pero como las voces mencionaron, era necesario que algunos ya no estuvieran ahí, que se liberara el espacio y créanlo, se ve bien, sobre todo pintado, con su atención a las plantas y ahora pues el departamento de servicios de limpias deben estar atento, no solo en este espacio sino en el resto del municipio para darles la misma atención. Ahora a conocer, cómo se desarrollan los diálogos entre las partes alcalde-comerciantes para que todo camine en orden y congruencia. El secretario de gobierno Simón Vargas Aguilar es todo un personaje que sabe lidiar con conflictos, tiene experiencia, sabe caminar en estos asuntos y bueno, no es el primero que se le presenta. Ya comenzaron los cambios de los nuevos dirigentes de los comités municipales del PRI. Para Huejutla se tiene contemplado para el próximo 18 del presente mes, así que veremos como los priistas se vuelven a juntar, si las corrientes internas realmente aprobaron al nuevo dirigente del PRI, aunque ya saben cómo es esto, nunca se quedan contentos algunos, pero de que tienen que trabajar ya deben estar previéndolo, sobre todo porque el siguiente escenario nacional, de aquí a once meses ya deberá haber presidente de la república electo y no están para cuestiones personales porque en unos tres o cuatro meses podrían tener ya un presidenciable como prospecto, con una doble responsabilidad si es de casa. El tema de la elección federal nos manda un mensaje importante sobre todo porque habrá por primera vez reelección, habrá quien se atreva a repetir de los diputados locales y federales. Mire que si hay quien apuesta todo, porque va a suceder, y es que en esto de la política nadie quiere dejar el hueso. Importante es lo que hagan los legisladores y que la sociedad los vea, les valore su participación, en eso algunos ciudadanos no lo habían pensado, pero los legisladores si, téngalo por seguro. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.