Requieren pavimentación de tramo de acceso a colonia Paso de las Chacas

Huejutla, Hgo.- Habitantes y conductores de unidades del servicio público de transporte de la colonia Paso de las Chacas, requieren públicamente la pavimentación de un tramo del acceso, el cual como cualquier camino de terracería en ocasiones se torna de difícil tránsito. Propietarios de vehículos particulares refirieron que el requerimiento de mejoramiento del camino tiene una longitud aproximada de doscientos metros lineales, que aunque no es muy distante, es de lento tránsito por lo áspero del mismo. Por su parte, conductores de las unidades de las líneas de transporte que presta servicio en la zona, especificaron que a lo largo y ancho del trecho que aún no está pavimentado hay muchas piedras, lo cual ocasiona que cualquier vehículo de constante tránsito se averié. “Y para nosotros como trabajadores y para el concesionario, cualquier descompostura de una unidad nos genera pérdidas, ya sea de no percibir sueldo mientras este en reparación y adquisición de refacciones que al igual que la gasolina incrementaron de precio.” Para concluir, propietarios de vehículos particulares, así como operadores de unidades del servicio público de transporte de la zona, coincidieron al reiterar el exhorto al gobierno municipal para que se pavimente el tramo de acceso al sector poblacional.