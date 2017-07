Poco interés en Huejutla por cambio de credencial 18

Huejutla, Hgo.- Una vez que se resolvió con módulos móviles el cambio de credenciales de elector con terminación 18 en los municipios de Orizatlán, Huautla y Calnalí, en algunos sectores de esta ciudad han mostrado mucha resistencia para llevar a cabo este trámite pese a la difusión que se ha llevado a cabo a través de medios de comunicación escritos, electrónicos, perifoneo y otros, explicó el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Oscar Ávila Aldana, acepta además que “Desconocemos que está pasando en el municipio de Huejutla que junto con Orizatlán, Huautla y Calnalí presenta un retraso considerable en la realización de este trámite, tal parece que no le interesa a vecinos de varias colonias como Tres Cruces, Zapote y Parque de Poblamiento promover el cambio de la credencial de elector, mientras vecinos de los tres municipios restantes ya se pusieron al corriente”, alertó. El vocal del INE reitera que todo parece indicar que la gente de Huejutla no tiene interés en llevar a cabo este trámite, al referir que a pesar de tener una capacidad de atención ciudadana de 200 credenciales de elector diariamente, a la oficina solo están acudiendo un máximo de 50 personas, “no sabemos qué está pasando aquí, si el calor está impidiendo que la gente cumpla, pero sí puedo decir que al final de la elección 2018 este documento ya no tendrá vigencia, ni tampoco podrá ser utilizado como identificación”, detalló. A través de este medio informativo Ávila Aldana pidió a los ciudadanos con credencial de elector con terminación 18, acudir a la oficina distrital de este organismo ubicado en la calle Eloxochitlán del centro de esta ciudad y no esperar las filas interminables que se presentan cuando está por concluir el periodo de reposición de este documento, concluyó.