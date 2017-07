Se suspende asamblea para renovar delegado en la Benito Juárez

Al respecto J. Isabel Barrera, señaló que con antelación se invitó a los vecinos de la colonia para que asistieran a una reunión que se llevaría a cabo el día de ayer a las 19:00 a inmediaciones de dicho sector, en donde se habría de elegir al nuevo delegado de la colonia ya que habría de entregar el cargo. Sin embargo pasaron los minutos y algunas personas se comenzaron a acercar para participar en la reunión, y enseguida comenzó a llover lo cual se convirtió en un factor más para que los vecinos no asistieran, aunque refirió el todavía delegado que existe también desinterés en participar. Indicó que se habrá de convocar a una nueva reunión aunque no se tiene todavía establecida la fecha, con el interés de que el proceso se realice de forma democrática y que alguna persona que sea elegida se quede en el cargo, pero en caso de que no se pueda dar nuevamente habrá de acudir a la presidencia municipal para poner en conocimiento.