Casos de zika ocultos por falta de atención de la gente: vecinos Ya que cuando las personas presentan los síntomas no se atienden o no dan aviso a sus vecinos. La ciudadanía con la finalidad de disminuir los casos de ZIKA en el municipio refieren que la misma sociedad es la que debe de dar aviso o atenderse lo más pronto posible ante la presencia de los síntomas de este virus, y que rápidamente la jurisdicción atienda estos espacios, pasando a fumigar para que no se siga propagando. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Por casos de zika no dados a conocer a tiempo continúan fumigaciones. Varias personas a pesar de tener o presentar los síntomas del zika, no lo manifiestan en el momento sino hasta que las personas que viven o habitan cerca de ellas también son infectadas por el mismo mosquito, es hasta entonces cuando el resto de las personas se enteran que esa persona ya había presentado tales síntomas. Ante esta situación muchas de las personas refieren que no todos los casos de zika que presentan las personas se dan a conocer, sino que solo se conocen los casos de las personas que asisten a su chequeo médico después de presentar estos síntomas, por lo que argumentan que si cada persona da aviso cuando se le ha detectado el zika, de esta forma ayudaran a disminuir los casos que puedan seguir presentándose. Olivia, señaló “si bien es cierto que muchas personas presentan los síntomas del zika, pero no lo dan a conocer en su momento y por tal razón continúan más y más casos, y si pensaran tan solo en las demás personas darían aviso a su vecinos para que se cuiden y pasen a fumigar para evitar más contagios”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Atracos en el Zoyotla vecinos piden vigilancia Se suspende asamblea para renovar delegado en la Benito Juárez Organización Moctezuma pide paciencia a vecinos de la plazoleta Incrementaran las temperaturas: Protección Civil Buena respuesta en desrrame de árboles en la Plazoleta