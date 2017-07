Madre pide Justicia temen mano negra de alcalde En caso de violador. Tanlajás, S.L.P.- Madre de la menor de apenas 12 años de la colonia Sol Azteca, pide justicia contra el violador de su hija ya que teme que el alcalde Domingo Rodríguez Martell mueva sus influencias y salga libre el trabajador de servicios municipales del ayuntamiento. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios Documento que le fue hecho firmar con amenazas de que le quitarían el terreno en donde construyo su casa. La madre de la menor pide justicia en contra del presunto violador Juan C. S. de 55 años de edad y con domicilio en Niños Héroes que en el pasado mes de febrero inicio el abuso sexual contra su menor, lo cual fue descubierto hasta el mes de marzo en que la abuela de la niña dio a conocer los hechos, sin pensar que de inmediato estos serían dados a conocer a las autoridades correspondientes, “mi mamá fue quien dijo que Juan venía a visitarla y que se metió al cuarto de la niña, el médico determinó que si tenía violación, ahora como quieren defenderlo, mi madre hasta destrozos me causó en la casa porque me corto la manguera del agua y rompió otras de mis pertenencias todo porque está enojada que demande a su pareja, pero como iba a permitir que se quedará sin castigo el violador de mi hija”, dijo la afligida madre de quien se omiten sus generales por discreción a que se identifique a la menor. Pero sobre todo dijo pide justicia, ya que teme que el alcalde Domingo Rodríguez Martell metas las manos por el inculpado, “porque Juan lo dijo que su compadre lo va a apoyar, dijo mi compadre el Presidente me va a sacar de la cárcel y no lo dudo porque ya sacó a otro tipo que había robado y violado a su hijastra”, señaló. Y aun cuando dijo que todos los atenuantes se encuentran a favor de la víctima tanto en lo psicológico como examen médico remarca, “pero ellos tienen el dinero y además mi madre no quiere declarar en su contra a pesar de que es testigo, solo dice que mi hija se le insinuaba a Juan, como va una niña de 12 años a insinuarse a un viejo, lo dice porque no quiere que sea juzgado conforme a la ley que es lo que yo pido”, indicó. Pero además dijo, cuenta con las pruebas de que el edil ha metido las manos a favor del inculpado, ya que anteriormente fue llamada a comparecer ante el síndico en donde hasta la amenazaron de quitarle el solar que le fuera donado por su madre y del cual tiene un documento firmado, pero al solicitar ella el pago de su vivienda, estos no aceptaron la cifra que se emitía por un experto. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Del 17 al 26 serán las fiestas religiosas de Santa Ana Jóvenes de comunidades con pocas oportunidades de desarrollo Sancionan con suspensión a titular de CODESOL Alcalde asegura que “sabotean” su administración Piden a maestros y papás medirse en gastos por graduaciones