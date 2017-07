60% de la comunidad jurídica se mantiene en constante capacitación

Reconoció que muchos de los abogados definitivamente “que ni trayéndoles de manera gratuita los eventos asistente a capacitarse, con esto, sino lo hacen pues va en decremento a su profesión, porque hoy la sociedad y en particular la sociedad hidalguense requiere de profesionistas mejor preparados, recordemos que aquel que no se capacita o no se actualiza, cada día va siendo menos abogado”.

Juan Aguado Solares, adelanta que posterior a la celebración del Día del Abogado y una vez que se retorne de vacaciones “estamos ya afinando y haciendo las gestiones necesarias con gobierno del estado para llevar a cabo un Diplomado de 120 horas en la materia de criminalística”.

“Con este Diplomado, el abogado podrá identificar las diferentes pericias que se dan en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y puedan por supuesto desempeñar mejor su trabajo, lo cual redundará sin duda alguna en la defensa técnica a favor de su representado”.

“Subrayó que es importante que la comunidad jurídica participe en los cursos y talleres de capacitación, la presencia de los abogados es necesaria ya que estos eventos son de manera gratuita y de primer nivel, creo que si te traen la capacitación a tu lugar de residencia hay que aprovecharla”.

Finalmente, dijo que las capacitaciones son caras y regularmente tienen que irse a tomar a otras ciudades como es México o Pachuca, y al traerse como en este caso la capacitación a Huejutla toda la comunidad jurídica debería de aprovechar la ocasión para capacitarse.