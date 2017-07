Espejeando. El transporte es uno de los problemas al que se le está metiendo mano por parte del estado; sin duda los transportistas saben que deben de trabajar regularizados y si todos ponen de su parte en breve podremos ver adelantos significativos. De momento los conflictos se aprecian de manera temporal, pero esto es todo un proceso, las autoridades hacen lo propio para adecuar y ordenar. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Una de las quejas más sentidas es que los taxistas, los micro buseros y las camionetas, en muchas de las ocasiones son denunciados que constantemente traen el celular en la mano respondiendo llamadas, y eso no está permitido. Ya hay bastante con los accidentes que se han ocasionado por este tipo de acciones en vehículos particulares, más aun cuando se lleva una gran responsabilidad de trasladar personas. El que anda imparable en gestiones para reforzar la economía en el estado es el gobernador del estado Omar Fayad Meneses, el anuncio oficial es de tres mil millones de pesos en nuevas inversiones, esto tras el recorrido que realizó en Austria y Alemania, estos recursos implican mano de obra que se habla de 460 empleos directos; antes de su primer año suman 13 mil millones de pesos en inversión que consistentemente representan en un aproximado de 8 mil 206 oportunidades de empleos directo. ¿Cuál es la importancia de esto? No solo en verlo en cifras, esto se traduce en un espacio para nuestros jóvenes que egresan de las universidades del estado, esto es evitar que se vaya nuestra mano de obra capacitada a otro estado. Ejemplos tenemos muchos, la ciudad de México, Querétaro, dentro de lo más inmediato a donde han emigrado la juventud hidalguense. Históricamente era el extranjero pero la situación del país está difícil, mayormente cuando las fronteras se cierran, y no se puede decir que en este caso no se esté tratando de dar pasos importantes en materia económica, porque igual estas inversiones se traducen en crecimiento económico en el estado. El secretario de Desarrollo Económico, José Luis Romo, ha demostrado su capacidad, por supuesto, con el liderazgo en las visiones del gobernador, pero nos muestra que en la juventud hay capacidad y Romo está muy proyectado en materia de atracción económica empresarial. 903 millones de pesos en su inicio, anuncian es por la empresa Global Housing Solutions (GHS), líder mundial en el sector de las viviendas modulares, con presencia en África, Europa, América y Asia. Esta implementará una obra en este año de 25 mil metros cuadrados de donde operará el próximo año con 25 mil casas modulares (permanentes y temporales) que pretende atender la demanda en el país, pero también de Centroamérica y Estados Unidos. La empresa ESSITY, la cual invertirá 2 mil 100 millones de pesos durante los próximos tres años en la construcción de una planta de papel de 15 hectáreas, que habrá de generar más de 100 empleos directos durante su operación. Cristalizar estas inversiones anunciadas pondría al estado en uno de los primero que ha gestionado importantes inversiones en el país, pero además lo relevante del tema es que se pueda construir la plataforma precisa para seguir fomentando el empleo, que genera economía por dos vertientes, local y nacional. Onésimo Serrano González, titular de la SEDESOL Delegación Hidalgo, estuvo en Huautla, donde se desarrolló una Feria de Servicios Interinstitucionales en la que fueron atendidos 600 adultos mayores. En esta feria de servicios colabora SAGARPA, ICATHI, IHEA, Instituto Hidalguense de las Mujeres, Secretaría de Salud de Hidalgo, Seguro Popular, TELECOMM y la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo. Serrano González anunció que al finalizar la revisión del padrón del Programa 65 y Más, Huautla sea de los primeros municipios considerados para afiliar a más adultos mayores, que cumplan con los requisitos, y reciban su apoyo bimestral. Se hizo una remembranza de lo que ha sido el programa SEDESOL que ya cumplió 25 años de atender a las comunidades del país. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.