Tormenta ocasiona cierre de calle en San Miguel

La tormenta registrada durante la noche del domingo ha sido la más intensa en lo que va de la temporada, ya que además de lluvia trajo consigo vientos y rayos que amenazaban a la ciudad, aunque no se tuvo registro de que alguno hubiese alcanzado algún punto de la zona urbana o en las cercanías. Sin embargo en el barrio San Miguel se registró la caída de ramas de un árbol obstruyendo la calle Paseo de San Miguel, y aunque alcanzó a tocar unos cables que corren a lo largo de dicha arteria no se registraron mayores afectaciones salvo que el paso quedó obstruido momentáneamente hasta que fueron retirados los obstáculos. Por la mañana los vecinos reportaron que la circulación se encontraba normal y pudieron pasar sin ninguna dificultad hacia sus centros de trabajo y escuelas, ya que no había riesgo de cables eléctricos caídos.