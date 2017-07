DAPAS se niega en seguir con proyecto de agua en La Estrella El dirigente de Antorcha Campesina en Valles Miguel Ángel Álvarez López acusó que la DAPAS se ha negado a darle continuidad al proyecto de introducción de agua potable a la colonia La Estrella, bajo el argumento de no contar con el personal técnico requerido ni con los recursos económicos. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ANTORCHISTAS DE LA ciudad exigieron a la DAPAS de continuidad al proyecto de introducción de agua en La Estrella “Pues vamos a gestionar el apoyo técnico para concluir el proyecto de la segunda etapa del agua de esta colonia pero la verdad se nos dificulta porque no tenemos el personal técnico, ni recursos para contratar a profesionales que nos ayuden a terminarlo” fue la respuesta del titular de la DAPAS Edgar González Ordaz a antorchistas. Álvarez López acudió a las instalaciones de ese organismo junto con vecinos de dicho sector con el fin de que les entreguen el proyecto de la segunda etapa del agua. “Sino no nos entregan el proyecto, la obra no podría llevarse a cabo, porque la CNA, está a punto de cerrar su ventanilla de gestiones” dijo Álvarez López. La DAPA hasta la fecha, se ha negado a entregar el proyecto de la segunda etapa de la obra del servicio de agua a la Estrella a los vecinos, con argumentos de que no cuenta con recursos para terminarlo, y esta situación pone en riego que la obra no se lleve a cabo porque no se podría llevar la gestión ante la Comisión Nacional del Agua dijo. Informó que la obra, tendrá una inversión de más de 3 millones de pesos, pero está en riesgo de no realizarse, por la falta de terminación del proyecto, es por este motivo, que los antorchistas anuncian acciones de protesta en próximos días, ante la DAPA. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Otorgan certificación ecología a la técnica 47 Lanzan convocatoria para elegir nombre del parque parque tipo Tangamanga Mucha queja de mujeres contra maridos por pensión y violencia Piden aula digna para el preescolar de La Pitahaya Licitarán segunda etapa de rehabilitación de El Cascabel