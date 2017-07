Este mes inician trabajos de rehabilitación de la carretera Tancanhuitz – Huehuetlán Por fin se notificó tras largos años de espera que durante el presente mes se iniciarán los trabajos de mejoramiento de la arteria que comunica este municipio con Tancanhuitz Huehuetlán, S.L.P.- En espera de que pueda ser rehabilitada la carretera Tancanhuitz – Huehuetlán, se encuentran transportistas que diariamente circulan por dicha arteria, sobre todo tras sufrir constantes daños en sus unidades de transporte y propias. HUASTECA POTOSINA | Huehuetlan 0 Comentarios Transportistas están con la esperanza de que se rehabilite el camino Tancanhuitz – Huehuetlán, ante las pésimas condiciones que muestra esta rúa. Lo anterior al señalar que tras haber presentado el escrito de petición de rehabilitación de la carpeta asfáltica ya mencionada al Gobernador del Estado, no se había tenido respuesta al respecto, hasta durante los presentes días en que se notificó que durante el presente mes se iniciarán los trabajos de mejoramiento de la arteria. Dichos trabajos corresponden sobre todo a mejorar la carpeta a la llegada de los cuatro puentes que se encuentran en pésimas condiciones, generando con ello que las unidades resulten golpeadas y dañadas de la estructura y fierros “a cada rato las tenemos que meter al taller porque se golpean de los fierros, no podemos seguir así porque es más lo que gastamos en reparaciones que lo que ganamos en transportar a los usuarios” señalaron. Por ello mantienen la esperanza de que se inicien con los trabajos como se comprometieron aun cuando esto pueda traer contratiempos en la libre vialidad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cortan la luz a las oficinas del PRD Los fines de semana turismo empieza a crecer Se actualizan paramédicos de la CNE de Huichihuayan Vacaciones no significan incremento de las ventas INAPAM entrega playeras a clubes de adultos mayores