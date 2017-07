Mucha queja de mujeres contra maridos por pensión y violencia Pero la mayoría termina perdonando a sus parejas aumentando la agresividad de sus esposos. Un promedio diario de tres a cuatro mujeres y en ocasiones hasta siete, acudan ante la Defensoría Social del Municipio a pedir orientación para exigir la pensión alimenticia a sus maridos o bien para denunciar casos de violencia sobre todo física, informó lo anterior el titular de esa área Armando Arias. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Muchas se quejan de violencia y falta de pago de pensión pero al poco tiempo se retractan dijo el funcionario. Abundó el funcionario que la oficina a su cargo, atiende asuntos jurídicos de toda índole a excepción de cuestiones laborales pero los más recurrentes son aquellos en los que tiene que ver la familia. “En promedio, de 3 a 4 mujeres van a interponer alguna queja contra el marido bien sea de alimentos o de agresión al día”, agregó y recalcó que con el Nuevo Sistema de Justicia Penal se busca la negociación y en ocasiones los casos hasta ahí llegan. Sin embargo, lamentó que durante el proceso, las mujeres que emprenden la acción legal, terminan declinando en la querella perdonando a sus agresores en este caso a sus maridos y otras más no creen en el Nuevo Sistema de Justicia Penal por los errores que en ocasiones cometen quienes integran la carpeta de investigación. “Todavía hay la cultura de que van a lo cortito, hasta donde no le causen un perjuicio al marido, cuando ya va a haber detenciones o arrestos, ellas mismas van y los perdonan y con el Nuevo Sistema de Justicia es más fácil, a veces es por temor pero no lo sé, a veces las mandamos a Atención a la Mujer donde hay psicólogos para que lo expresen pero no lo dicen, simplemente que no quieren causarles un perjuicio por ser el papá de sus hijos”, explicó. Hasta el momento desde que asumió el cargo de la Defensoría Social, ha logrado llevar a demandas penales por agresión física o pensión alimenticia a un aproximado de ocho casos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Otorgan certificación ecología a la técnica 47 Lanzan convocatoria para elegir nombre del parque parque tipo Tangamanga DAPAS se niega en seguir con proyecto de agua en La Estrella Piden aula digna para el preescolar de La Pitahaya Licitarán segunda etapa de rehabilitación de El Cascabel