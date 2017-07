Sin concluir trabajos de la calle Damián Carmona a mas de mes y medio Vecinos de esta calle refieren que al principio el olor del drenaje era insoportable Tanlajás, S.L.P.- A más de un mes de trabajos en la calle Damián Carmona y 20 de Noviembre y aún no están concluidos y ni comenzados. Los habitantes de estas calles señalan que al inicio cuando se había comenzado a rascar, el olor del drenaje era insoportable, por lo que se la tenían que pasar trapeando y colocando aromatizantes pero ni así se quitaba el mal olor, y de alguna manera aseguran que era mejor que se quedara como estaba ya que no saben si esta vez vaya a terminar los trabajos el ciudadano presidente. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios A más de mes y medio del aparente inicio de pavimentación de la calle Damián Carmona, todavía no se ve nada de avance Ante queja de la ciudadanía argumentan que la calle Damián Carmona y 20 de Noviembre están en muy mal estado con las lluvias que se han presentado, ya que el Presidente Municipal había mandado iniciar los trabajos de pavimentación mismos que llevan ya más de un mes y medio y aún no han hecho nada. Esther Martínez una habitante del lugar dijo “ya más del mes y no ha comenzado pavimentación de nada, era mejor como estaba anteriormente, porque los trabajadores que supuestamente andan arreglando no han hecho nada, e incluso dejaron tres semanas de trabajar, y ahora por las lluvias se han retrasado mucho y no logran avanzar nada”. Añadió “esperamos y que ya puedan terminar pronto, porque la verdad si se pone muy feo en esta parte, porque seguramente las lluvias también son las que retrasan este trabajo”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Se tapa la tubería de drenaje ante lluvias Piden despido de maestro faltante: secundaria MC Cinco días sin agua en la zona centro Madre pide Justicia temen mano negra de alcalde Del 17 al 26 serán las fiestas religiosas de Santa Ana