Apreciaciones En busca de una mayor participación de la sociedad en temas de interés local, este lunes el Municipio junto con el Estado, lanzó la convocatoria para elegir el nombre que tomará el Parque Recreativo de las Huastecas, uno de los compromisos que firmó el hoy gobernador del estado Juan Manuel Carreras López cuando anduvo en campaña y que en breve será abierto al público. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Y es que anteriormente, el gobierno en turno sin preguntar a nadie, simplemente bautizaba las obras realizadas con nombres de políticos tal es el caso del deportivo “Manuel Gómez Morín”. Veremos qué tanta respuesta habrá de parte de la población a ese concurso que cerrará para este 17 de julio y cuatro días después, será revelado el nombre que resultará ganador. El gobernador Carreras López, eligió Valles como el primer municipio en contar con un parque de ese tipo fuera de la capital potosina, cuyo mantenimiento correrá por parte del Estado y no de la comuna ya que se planea que otras localidades como Ríoverde y Matehuala cuenten con el suyo. Vecinos de la colonia La Pimienta, acudieron este lunes por la mañana a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad a quejarse por el mal servicio que dicen, les están ofreciendo. Denunciaron que el voltaje en los últimos días ha sido muy bajo afectando el correcto funcionamiento de los aparatos eléctricos y tras ser atendidos solo se supo que recibieron el compromiso de parte de la CFE que corregirán las fallas. Antorchistas de la localidad anunciaron protestas en próximos días en contra de la DAPAS, organismo al que acusan de no darle continuidad al proyecto de introducción de agua potable a la colonia La Estrella. Cabe recordar que a La Estrella, la DAPAS le realizó la primera etapa de introducción de agua potable pero denuncian que desde hace tiempo ya no se le ha dado continuidad. Trascendió que el Gobierno del Estado pretende ahora sí, apoyar el proyecto de la UASLP Campus Valles que busca obtener la nominación como Geoparque de varios municipios de la región huasteca. Cabe recordar que el año pasado y después de meses de trabajos y actividades de la UASLP, la UNESCO determinó no otorgar a la huasteca dicho distintivo, para el cual hasta el Gobierno Municipal anterior, había apoyado con 200 mil pesos para la realización del proyecto. Hubo señalamientos de que el Estado no había apoyado lo suficiente el proyecto y que por ello se tuvo tardanza en la papelería que debió entregarse a la UNESCO el año pasado, letargo que fue factor para que la Huasteca no pudiera lograr ese reconocimiento pero tal parece que por causas desconocidas, ahora sí la Secretaría de Turismo pretende apoyar dicha iniciativa que ha sido impulsada de manera incansable desde sus inicios por la investigadora de la Universidad Irma Suárez. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones