Beneficiarios de PESA proveerán de producto a los desayunadores El municipio de Tamazunchale se convierte en pionero a nivel nacional en firmar contrato con productores del programa pesa para el abastecimiento de desayunadores escolares La mañana de este martes en la comunidad de Cojolapa, El Presidente Municipal de Tamazunchale, Baldemar Orta López, firmó por parte del Ayuntamiento el contrato de compra-venta con la sociedad Productos Traspatio Tamazunchale S.C. de R.L., conformada por productores de Cojolapa, El Palmito, Limajio, Cacalacayo, Las Cabañas, Las Chachalacas, Xicotla y Arroyo de Los Patos, beneficiarios del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA). HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Alcalde adquiere el compromiso de compra a productores beneficiarios del PESA, dando así trabajo a familias productoras que les generará ingreso. Con la firma de este contrato Tamazunchale se convirtió en el primer municipio en el país en solicitar los servicios de una sociedad productora de alimentos que surge del proyecto PESA, para fungir como proveedores del programa de alimentarios del Sistema Municipal DIF, favoreciendo el autoempleo y la autosuficiencia alimentaria de las 83 familias de ocho localidades que conforman la sociedad Productos Traspatio Tamazunchale S.C. de R.L. Primeramente el proyecto de PESA estaba enfocado a la producción de frutas, verduras, hortalizas y huevo para el consumo del beneficiario en la modalidad de huertos de traspatio, sin embargo la organización y la capacitación del personal de PESA y SAGARPA permitió que la producción fuera mayor con la finalidad de incorporar a las ocho comunidades a este proyecto piloto. "Ha habido muchos intentos de otros municipios por hacer este proyecto, Tamazunchale ha sido el único que ha tomado la decisión, a nivel país también ha habido intentos, tampoco se han consolidado. Este es un convenio único en el país, no hay ningún municipio que haya asumido el darle el lugar a productores locales de materias primas para el consumo de alimentos como lo están haciendo en Tamazunchale", mencionó el Ing. Alfredo Gurrola Grave, Representante del Gobierno del Estado. Por su parte Baldemar Orta López comentó: "Lo importante de este programa piloto, en el que Tamazunchale es pionero a nivel nacional, es que estamos creando las condiciones no solo para que la gente de nuestras comunidades cultive sus propios alimentos, los consuma y mejore su dieta alimenticia, sino que además estamos generando la posibilidad de que se conviertan en proveedores de productos de traspatio y mejoren además su economía familiar". En este contrato firmado con la sociedad Productos Traspatio Tamazunchale S.C. de R.L., el Gobierno Municipal de Tamazunchale invertirá en un año 165 mil 323 pesos para el surtido bimestral de los desayunadores de Cojolapa y El Palmito para la alimentación de 268 alumnos de educación inicial a segundo año de primaria, beneficiados con el programa de Desayunos Escolares Calientes del Sistema DIF. Al finalizar el evento la Presidenta del Sistema DIF Municipal de Tamazunchale, Natalia Balderas Cardoza, hizo entrega de los productos frescos a los comités de alimentarios de Cojolapa y El Palmito.