PRI tiene las condiciones para recuperar presidencia municipal "El PRI ya tenemos candidato y se llama Partido Revolucionario Institucional, que va a competir y vamos fuertes"; Cesar Torres Mendioza Matlapa, S.L.P.- "Nuestro partido está preparándose para lo que viene, para llegar con gente preparada para las elecciones del 2018 y este próximo domingo tendremos la asamblea estatal en la capital potosina, en esta asamblea donde el PRI demuestra su trabajo con acciones". HUASTECA POTOSINA | Matlapa 0 Comentarios "El PRI dejó un claro ejemplo de cómo se tenía que gobernar"; Cesar Torres Mendioza, dirigente local de la CNOP. Señaló lo anterior el dirigente municipal de la CNOP, Cesar Torres Mendioza, quien dijo que se encuentran trabajando atendiendo a toda la ciudadanía que lo requiere, "en lo que se refiere a mi municipio de Matlapa, estamos trabajando, bajando proyectos para la gente que menos tiene, hemos hecho el programa de material para construcción subsidiado, mucha gente que puede acceder a estos productos, aquí no estamos buscando colores partidistas, sino apoyar a quienes lo necesiten, todos pueden acercarse". Al cuestionarle si estaba trabajando de cara a participar en las próximas elecciones, respondió, "yo creo que no son los tiempos para eso, pero sí de trabajar por el partido, pero en el PRI ya tenemos candidato y se llama Partido Revolucionario Institucional, que va a competir y vamos fuertes con todos los priístas y creemos en nuestro partido y le aplaudo mucho esas acciones que ha puesto en marcha como lo es el ejemplo a todos los demás partidos, de que hoy quien haga mal uso de los recursos públicos sera sancionado con cárcel, como los ex gobernadores y con los demás ex priístas que han cometido faltas, y el PRI pone el ejemplo para los otros partidos políticos". El también ex alcalde priísta, sostuvo que las condiciones para que el PRI recupere la presidencia municipal existen y son palpables, "yo creo que el PRI dejó un claro ejemplo de cómo se tenía que gobernar, parejo para todos y eso lo está viendo la ciudadanía quienes serán los mejores jueces de calificar las acciones, de la actual administración y la anterior que gobernó el PRI".