7 casos sospechosos de Zika se reportan en Xilitla Será el próximo miércoles cuando tentativamente se estén dando a conocer los resultados de manera oficial Xilitla, S.L.P.- En este momento se cuenta entre 6 y 7 casos sospechosos de zika en la Municipal. La Secretaría de Salud ya tomó las muestras y se están analizando, informó el doctor Oscar Jiménez Villalobos Jefe de la Jurisdicción VI, quien dijo que será el próximo miércoles cuando tentativamente se estén dando a conocer los resultados. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios Ante casos sospechosos de zika en el municipio se han intensificado las acciones preventivas. Los casos serán confirmados el próximo miércoles. El funcionario agregó que ellos no se pueden esperar a que el laboratorio les dé el resultado, por lo que ante la sospecha se trabaja de manera inmediata en todo los sectores de la cabecera municipal y con eso se cree la intervención fue de manera oportuna para evitar más casos sospechosos. Dio a conocer que los síntomas del zika es la presencia de fiebre, exantema y conjuntivitis. De los siete pacientes no presentaban los tres síntomas por lo que hasta este momento se descarta la posibilidad de que los casos sean positivos hasta no contar con los resultados de laboratorio, esto se confirmará. El jefe jurisdiccional dio a conocer que hasta este momento en Xilitla, no se han confirmado casos de zika, o dengue sin embargo se exhorta al a población a coadyuvar en las acciones preventivas, ya que cabe mencionar que el Pueblo Mágico es uno de los destinos turísticos de San Luis Potosí más visitados por personas de otros estados de la república mexicana donde sí se han registrado casos positivos. Agregó que hasta este memento se cuenta con un registro de 21 casos de dengue a nivel jurisdiccional, 15 de zika confirmados en Tamazunchale y 11 de dengue. En Matlapa 2, Axtla 3 y en San Martín 5. En los casos de zika confirmados en Tamazunchale, negó que se trate de un brote y dijo han sido casos de manera aislada.