Clama por ayuda Anciano originario de Tancanhuitz Fue desalojado de casa en renta y vive en lote baldío. Una persona de la tercera edad que sufre de hernia y dolor de espalda, pide el apoyo del Gobierno de Valles para poder regresar a su tierra dado que es originario de Tancanhuitz, sin embargo actualmente tiene que dormir en un predio enmontado debido a que fue corrido de una casa que rentaba por deber dos meses de renta, debido a que no puede trabajar. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios EN LA TIERRA DUERME desde hace semanas Ubaldo Antonio Dolores quien dice ser originario de Tancanhuitz Se trata de Ubaldo Antonio Dolores, de 79 años de edad, quien refiere nació el 04 de agosto de 1938; cuenta que desde hace tres años rentó una casa en la calle Reforma 230 propiedad de una mujer de nombre María del Socorro Pérez. De joven pintaba casas y en otras actividades cargando cosas pesadas, lo cual le causó males en la columna y una hernia pese a ello, optó por vender jugos de naranja en su domicilio hasta que, ya no le fue porque la naranja se encareció y sumado a su mermado estado de salud, dejó de trabajar desde hace dos meses. Relata que al acumulársele el pago de dos meses de renta cuyo monto ascendía a mil 200 pesos en total, le pagó con dos tanques de gas a la rentera pero a pesar de ello, terminó corriéndolo de la casa quedándose María del Socorro Pérez no solo con una cama matrimonial y un colchón ortopédico sino que también con los papeles de un local de 250 metros cuadrados que él adquirió en el fraccionamiento Lomas del Real. Antonio Dolores informó que cuenta con cuatro hijos de los cuales uno vive en Monterrey, otro en la capital potosina y dos más en Valles, sin embargo se han negado a apoyarlo porque desde hace 20 años se divorció de la mamá de ellos. Uno de los que radican en Valles dijo que vive en Citlalmina y el otro en El Consuelo laborando como inspector de la empresa Vencedor. El adulto mayor pide el apoyo de las autoridades para volver a Tancanhuitz donde radica una hermana de nombre Agustina Reyes viuda de Vargas y su sobrino Efraín Vargas, de profesión abogado. Ubaldo Antonio duerme en la tierra en un lote ubicado en la parte trasera de la casa de Fernando León Martínez, dirigente de la CODUC, quien se ha ocupado de su cuidado llevándole un bocado.