Laudos lesionan la hacienda pública municipal: Jorge Terán Demandas laborales presentadas por ex trabajadores y ex funcionarios del Ayuntamiento local Un grave daño a la hacienda pública municipal están ocasionando los laudos generados por demandas laborales presentadas por ex trabajadores y ex funcionarios del Ayuntamiento local, situación que ahora coloca a la actual administración en una situación difícil, pues la autoridad le esta ordenando pagar más de 40 millones de pesos. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal de Ciudad Valles. Cuestionado sobre el tema, el Presidente Municipal Jorge Terán Juárez, señaló la difícil situación que enfrenta la administración debido a las denuncias presentadas ante las instancias del trabajo, "El tema de los laudos para nosotros es un problema serio, laudos que vienen desde muchos años anteriores y que realmente el municipio no cuenta con los recursos suficientes para responder a esa exigencia jurídica, pero bueno, nosotros estamos haciendo lo más que podamos por responder a ese término legal, lo que es muy cierto es que no tenemos recursos, estamos buscando la voluntad de tomar acuerdos, de negociar para responder a ellos, pero efectivamente el tema de los laudos del municipio representa un serio problema para las arcas municipales". En cuanto al número de demandas laborales que enfrenta la administración, no proporcionó mayores detalles, solo confirmó que los laudos rebasan los 40 millones de pesos, "esto puede afectar la hacienda pública, es un tema serio pero que bueno nosotros estamos con la voluntad de establecer acuerdos pero si bien es cierto que cuando no se tienen recursos pues que hacemos", sentenció. Fue enfático en señalar que este problema es heredado de administraciones anteriores, que ahora los síndicos junto con el área jurídica del ayuntamiento se están encargando de atenderlos y responder a ellos conforme a la posibilidad económica lo permite, ya que es voluntad del ayuntamiento cumplir apegados a la legalidad.