Una subestación eléctrica pide la Narciso Mendoza El director de la Escuela Primaria Narciso Mendoza, el profesor Bernardo Zamora solicitó al Ayuntamiento los apoyen para la adquisición de una subestación eléctrica que les permita tener mayor capacidad para poder instalar en un futuro equipos de aires acondicionados en las aulas porque actualmente sufren con las altas temperaturas. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios BERNARDO ZAMORA director de la escuela primaria Narciso Mendoza El docente, acudió junto con sus alumnos este lunes, a presidir el Homenaje a la Bandera a la Plaza Principal y al término del acto cívico explicó que la institución forma parte del Sistema Educativo Estatal Regular y se ubica en la colonia 20 de Noviembre. Tenemos en mente solicitar a quien corresponda, una subestación eléctrica porque los alumnos de la escuela, en esta temporada de calor, en los salones las temperaturas llegan hasta 50 grados adentro y muchas de las veces tenemos que trasladarlos al patio para que estén más cómodos reveló el profesor. Bernardo Zamora agregó que las aulas son de concreto y aunque cuentan con ventiladores, estos resultan insuficientes para sobrellevar el día por tal motivo pretenden adquirir aires acondicionados para instalarlos en los salones pero para ello requieren de una subestación eléctrica. Agregó que ya han solicitado dicho apoyo pero las autoridades les han respondido que no hay recurso, que eso no entra dentro de los programas que se tienen pero "al parecer el gobernador nos va a visitar porque se ha pedido la reconstrucción de una barda que está en peligro de caerse" dijo La institución cuenta con 348 alumnos, 12 profesores y 12 aulas, afirma que no se tienen problemas de bullying, ni de inseguridad a pesar de estar en una colonia como la 20 de Noviembre.