Fue revelado que desde la semana pasada, al Ayuntamiento de Valles le fueron embargadas cinco cuentas bancarias debido a que no se pagó un laudo a un extrabajador del Municipio, pese a que ya se tenían tres notificaciones sobre el caso.

Se supo que fue la síndico municipal María de Lourdes Rodríguez Ramírez, quien llevaba ese caso y que, hace un mes, en la tercera y última notificación, se había comprometido a nombre del Ayuntamiento a pagar la cantidad de 300 mil pesos de un total de casi 800 mil pesos al demandante, pero aduciendo un error en el nombre en uno de los documentos del quejoso, se negó a hacer la erogación.

Por ello a mediados de la semana pasada, simplemente le fueron embargas cinco cuentas al Municipio y desde entonces no han podido acceder a ella por órdenes de las autoridades laborales y se está en espera de que el procedimiento siga su curso de manera normal.

De manera muy hermética se llevó a cabo el día de ayer, la ceremonia de graduación de la primera generación de egresados del plantel 04 del CETAC, institución que además de ofrecer el bachillerato, forja a los jóvenes en carreras técnicas afines a las aguas, misma que fue fundada hace ya tres años por gestiones del entonces alcalde Juan José Ortiz Azuara.

Tal parece que su director Rodolfo Izaguirre González no quiso que el evento trascendiera, sin embargo se supo que contó con la presencia del director nacional de los planteles CETAC Ramón Zamanillo, del titular de la SEGE Joel Ramírez Díaz, entre otros funcionarios más.

Dicha institución opera en el turno vespertino en las instalaciones de la Secundaria Mártires del Río Blanco y tiene pendiente la terminación de la construcción de su propio edificio a un costado del río Valles, contiguo a la vía que comunica la colonia Juárez con el Libramiento Poniente.

Una falsa alarma se dio el día de ayer ya que se divulgó de otra presunta trifulca en el predio que mantiene invadido el Frente en Defensa de la Vivienda Popular por los rumbos del fraccionamiento El Carmen 2, señalándose que su dirigente Jorge Delgado estaba queriendo desalojar otra vez a una de sus integrantes.

Apenas el pasado domingo, sucedió una situación de ese tipo cuando Jorge Delgado quiso correr a unas personas que él mismo había metido, que ya no son de su agrado y darle sus predios a otras pero no se dejaron.

La construcción de viviendas rústicas y otras más de material continúan en esos predios, algunas se edifican en zonas muy cercanas al lecho de lo que parece ser un arroyo por lo cual, podrían estar en riesgo dado que estamos en temporada de huracanes.